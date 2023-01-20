"اليوم السابع" تسيطر على جوائز صحافة الفيديو بنقابة الصحفيين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 20 يناير 2023 10:24 صباحاً -

سيطرت الزميلة "اليوم السابع" على جوائز صحافة الفيديو، ضمن جوائز الصحافة المصرية 2022 لنقابة الصحفيين، التي تم الإعلان عنها اليوم.

فقد قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى عمل مشترك بين كل من الزميلة نهير عبدالنبى- والزميلة خلود رفعت، عن فيديو بعنوان "عائلة فريدة" موقع اليوم السابع، كما قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية للزميلة هاجر السيد عن فيديو بعنوان "من الست للأستاذة.. لوزة محت أميتها ووصلت للماجستير"، وتمنح الزميلة رحمة خليفة شهادة تقدير، موقع اليوم السابع.

وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير، للزميلة منة الله حمدى، والزميل صابر سعيد، عن فيديو بعنوان "صبرية تتحدى صعاب التعب بضحكة رضا" موقع اليوم السابع.

وأعلنت نقابة الصحفيين اليوم، نتيجة مسابقة جوائز الصحافة المصرية 2022 للأعمال الصحفية المنشورة عام 2021 وأسماء الفائزين في المسابقة بعد اجتماعها مع لجان تحكيم المسابقة برئاسة دعاء النجار، المشرف العام على جوائز الصحافة المصرية، وعرضت اللجان نتيجة كل فرع من فروع المسابقة وحيثيات اختيارها وتم اعتمادها.

وتتقدم "صوت الأمة" بالتهنئة للزملاء في "اليوم السابع" على فوزهم بالجوائز.