رفع سعر توريد القمح وتوفير الزيوت الخام.. حصاد الزراعة فى أسبوع (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، "الانفوجراف الأسبوعى" فى نسخته رقم 126، حول الحصاد الأسبوعى لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضى فى الفترة من 13 الى19 يناير الجارى، بالتعاون مع المكتب الإعلامى للوزارة.





وأشار الانفوجراف، الى موافقة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على حافز إضافى لتوريد أردب القمح المحلى لموسم 2023 بقيمة 250 جنيها، وبذلك يصبح سعر توريد الأردب 1250 جنيها بدلا من سعر 1000 جنيه، وذلك فى ضوء التوجيهات الصادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة مراجعة أسعار المحاصيل الاستراتيجية، مع وضع سعر محفز، نظرا للظروف العالمية، يساعد فى تشجيع الفلاحين والمزارعين على التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح.

كما شهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، خلال هذا الأسبوع، افتتاح معرض "أهلا رمضان" الرئيسى بمحافظة الجيزة، بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وعدد من نواب البرلمان والمسئولين، كما ترأس ايضا رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، لمناقشة وبحث سبل توفير الزيوت الخام محليا، وذلك بحضور وزراء الزراعة والتموين والرى.

كما استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وفدا من ممثلى إحدى الشركات الهولندية الكبرى العاملة فى مجال إنتاج تقاوى الخضر فى مصر، بحضور المستشار الزراعى بالسفارة الهولندية بالقاهرة، وبحث اللقاء سبل التعاون بين وزارة الزراعة ممثلة فى البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى الخضر، والشركة، لاستنباط هجن جديدة لمحاصيل الفلفل، الفاصولياء، والباذنجان، كما شارك ايضا فى فعاليات المؤتمر السنوى للتنمية المستدامة بنسخته الثالثة، والذى تنظمه مؤسسة الأورمان بمحافظة الأقصر بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية، خلال الفترة من 12 يناير إلى 15 يناير الجارى.

فيما تم توزيع 100 معدة وآلة زراعية (جرارات، آلات دراس، مفرمة مخلفات، قصابيات بالليزر، مقطورات كسح.. الخ) لـ20 جمعية تعاونية زراعية بمناطق عمل مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة SAIL بمحافظات كفر الشيخ والمنيا وبنى سويف وأسوان، كما تم توزيع 35 رأس ماشية مجانا للسيدات الأكثر احتياجا بمحافظة أسوان، كذلك أطلق مركز بحوث الصحراء بالتعاون مع مديرية الزراعة بشمال سيناء حملة إرشادية لمكافحة آفات الزيتون وذلك ضمن أنشطة البرنامج البحثى دمج أبناء سيناء وتعزيز دورهم فى التنمية الزراعية المستدامة.



كما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرا اشتمل على أبرز الأنشطة الإرشادية والبحثية والانتاجية لمعهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، خلال شهر ديسمبر الماضى، كما قام الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة يرافقه الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية والدكتور عبدالرشيد غانم منسق تطوير مراكز تجميع الالبان بوزارة الزراعة بجولة مفاجئة على بعض مخازن الاعلاف الذرة وفول الصويا فى محافظة الدقهلية؛ للتأكد من عدم تخزين أو الاحتكار والبيع فى السوق السوداء.

واختتم المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية فعاليات البرنامج التدريبى دوره تدريبية فى مجال: طرق وتقنيات الفحص والتقدير الميكروبى فى العينات الغذائية والبيئية، كما تم ايضا تنفيذ برنامج تدريبى لشباب الباحثين والمحللين عن طرق التحليل وتوكيد الجودة وطرق اكتشاف الأخطاء أثناء العمل وذلك لرفع كفاءة الباحثين بأقسام المعمل المختلفة، كذلك استكمل المعمل إجراء التدقيق الداخلى لإجراءات الجودة بالمعمل ضمن الإجراءات الدورية التى يقوم بها لـتوكيد الجودة داخل أقسام المعمل المختلفة وفقا لمواصفة الأيزو 17025 وذلك على مدار الأسبوع الثانى، كما استقبل المعمل مدير المعاهد البحثية بجامعة زويل فى زيارته للمعمل ومناقشة طرق التعاون بين المعمل والجامعة فى إجراء البحوث المشتركة والتحاليل المختلفة والتدريب، كما بلغ اجمالى عدد الشهادات التى اصدرها المعمل خلال هذا الاسبوع بنتائج تحليل العينات التى تم استلامها من العملاء حوالى 7500 شهادة.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامى للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة فى اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكل القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة فى كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعى، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والذى يلقى الضوء على الخدمات التى تقدمها الوزارة للمزارع والمربى، كذلك اصدار ارقام فى الزراعة، الذى يلقى الضوء على إنجازات القطاع الزراعى بالأرقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، الإلكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.