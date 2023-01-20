الأنباء الكويتية تبرز زيارة الرئيس للكلية الحربية وإشادته بمستوى الطلبة

جدة - نرمين السيد - أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية الصادرة صباح اليوم الجمعة، تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى للكلية الحربية بمرافقة عدد من كبار قادة القوات المسلحة ومطالبته للطلاب بالحفاظ على لياقتهم واستعدادهم البدنى والذهنى المرتفع، والتحلى بالقيم العسكرية الرفيعة والنبيلة التى طالما تميزت بها مؤسسة القوات المسلحة المصرية العريقة مشيدا بمستوى الإعداد الراقى للطلبة المستجدين.





وقالت الصحيفة تحت عنوان "السيسى يشيد بمستوى إعداد طلبة الكلية الحربية المستجدين" إن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، صرح بأن الرئيس شارك طلبة الكلية خلال تنفيذهم عددا من الأنشطة والتدريبات التى يتم تدريب الطلبة المستجدين بالأكاديمية والكليات العسكرية عليها بشكل يومى بمقر الكلية الحربية، حيث اشتملت الأنشطة على عدد من التمارين الرياضية التى يتم تنفيذها بطابور اللياقة لمختلف الألعاب التى تسهم فى الحفاظ على معدلات اللياقة البدنية للطلبة فى أعلى مستوياتها. وتابعت الصحيفة أن الرئيس السيسى شاهد أيضا عددا من الأنشطة الخاصة بالتأهيل العسكرى للطلبة التى يتم تنفيذها وفقا لأحدث نظم الإعداد والتأهيل المتطورة والتى أظهرت مدى ما يتمتع به الطلبة المستجدين من ثقة بالنفس ومستوى انضباط راقى خلال فترة الإعداد العسكرى.

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