القوى العاملة: الخميس المقبل إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

جدة - نرمين السيد - أعلن حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، أن الخميس المقبل الموافق 26 يناير 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بدلا من يوم الأربعاء الموافق 25 يناير 2023، بمناسبة ذكرى 25 يناير وعيد الشرطة، وذلك للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.





وأصدرت الوزارة، منشورا على مديريات القوى العاملة بالمحافظات؛ لمتابعة المنشأت الخاصة، موضحة أن يوم الخميس المقبل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى شركات القطاع الخاص بمناسبة ذكرى 25 يناير وعيد الشرطة، وذلك فى إطار الحرص على توحيد موعد الاجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية فى المناسبات والأعياد.

وقال الوزير: إن ذلك المنشور يأتى فى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (355) لسنة 2023 بشأن تحديد إجازة ذكرى 25 يناير وعيد الشرطة، فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

وأوضح الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.

وتقدم وزير القوى العاملة حسن شحاتة، إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ورجال الشرطة البواسل، بأخلص التهانى وأصدق التمنيات بهذه المناسبة التى ضرب فيها رجال الشرطة أروع الأمثلة فى أداء الواجب الوطنى، من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، داعيا الله أن يعيد على مصرنا الحبيبة هذه المناسبات بدوام التوفيق والسداد فى ظل "الجمهورية الجديدة" التى أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسى.