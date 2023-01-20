تصريحات الرئيس السيسى حول انتهاء موجة الإرهاب تتصدر عناوين الصحف

جدة - نرمين السيد - وقالت صحيفة الأهرام تحت عنوان "مصر بخير وسلام وستتحسن الأمور.. الرئيس فى الكلية الحربية: نعلن قريبا انتهاء موجة الإرهاب ونفخر بإنجاز القوات المسلحة والشرطة"

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى اطمئنانه لقدرة مصر على الصمود وتجاوز الظروف الحالية، مشيرا إلى أن مصر صمدت فى مواجهة كل الأزمات التى مرت بها، وتخطتها بفضل صبر الشعب وصلابة إرادته.

وقال الرئيس ــ خلال تفقده الكلية الحربية فجر أمس ــ إن "مصر بخير وسلام"، و"ستتحسن الأمور قريبا"، مشيرا إلى أن هذه الظروف ستمر، وسنتذكرها بعد أن نتجاوزها ونعبرها، مثلما عبرنا من قبل أزمات وتحديات جساما كنا نعتقد وقتها أننا لن نستطيع عبورها، ونذكرها الآن باعتبارها قصص نجاح.

وأشار الرئيس ــ فى حواره المفتوح مع الطلبة الجدد بالكلية الحربية، خلال الزيارة التى رافقه فيها كل من الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان القوات المسلحة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة ــ إلى أن القوات المسلحة، بالتعاون مع الشرطة المدنية، حققت نجاحا كبيرا فى تأمين الدولة، بما فيها المنطقة التى شهدت تضحيات كبيرة من الضباط وضباط الصف والجنود والمدنيين أو سواء تكلفة مالية، موضحا أنه عندما تصبح القوات المسلحة ومؤسسات الدولة قوية، فإنها تستطيع مجابهة التحديات المختلفة، بل وتستطيع أيضا بقدرتها وإمكانياتها منع التحديات من البداية ومنع الصراع من المهد.

وأكد الرئيس أنه سيتم قريبا إعلان الانتهاء والسيطرة على موجة الارهاب التى شهدتها البلاد خلال السنوات العشر الماضية، معربا عن تهنئته للقوات المسلحة والشرطة على تحقيق هذا الإنجاز الذى يدعو للفخر، ويعد حافزا لبذل المزيد للجاهزية للدفاع عن البلاد.

وقالت صحيفة الأهرام تحت عنوان "مدبولى: وثيقة "ملكية الدولة" لا تعنى بيع الأصول"

الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ترأس الاجتماع الأول للجنة العليا لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتى تم تشكيلها بعضوية الجهات القائمة على التنفيذ.

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية دور هذه اللجنة التى تم تشكيلها بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بهدف متابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول، والتى كانت إحدى أهم التوصيات الصادرة عن المؤتمر الاقتصادى الذى عقد فى أكتوبر الماضى، لكون الوثيقة تستهدف تحديد واضح دور الدولة فى القطاعات المختلفة.

وجدد رئيس الوزراء تأكيد أن وثيقة سياسة ملكية الدولة لا تعنى أن الدولة ستبيع أصولها، أو ستتخارج من كافة القطاعات، وإنما تستهدف تحديد دور الدولة، لافتا إلى أن التخارج فى حد ذاته سيكون له أكثر من آلية موجودة داخل الوثيقة، منها المشاركة مع القطاع الخاص، أو إعطاء القطاع الخاص مهام الإدارة والتشغيل.

من ناحية أخرى، ترأس مدبولى، أمس، الاجتماع الأول للجنة متابعة توصيات المؤتمر الاقتصادى "مجلس الأمناء"، والتى تهدف لمتابعة مخرجات المؤتمر الاقتصادى، الذى عقد فى أكتوبر الماضى تحت عنوان (مصر.. خريطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية) مشيرا إلى أن هناك حراكا كبيرا شهدته الفترة الماضية من جانب الدولة لتنفيذ عدد من توصيات المؤتمر الاقتصادى، منها الاتفاق الذى تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدولى، وكذا العمل على تصحيح أوضاع سوق الصرف، بالإضافة لما يتعلق بوثيقة "سياسة ملكية الدولة"، وحماية المنافسة، وجذب الاستثمارات، قائلا: أمامنا ملفات كثيرة نعمل حاليا عليها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومجتمع الأعمال والخبراء.

بينما قالت صحيفة الأهرام تحت عنوان "مصر تهزم بلجيكا فى أولى مواجهات الدور الرئيسى لمونديال اليد"

حقق منتخبنا الوطنى للرجال لكرة اليد فوزا مهما على نظيره البلجيكى أمس فى أولى مواجهات الدور الرئيسى ببطولة العالم التى تستضيفها السويد وبولندا والتى تستمر حتى يوم 29 يناير الجارى بنتيجة 33 ـ 28.

جاءت المباراة متوسطة من الفريقين، وحرص الإسبانى جارسيا باروندو المدير الفنى لمنتخبنا الوطنى على تطبيق سياسة التدوير وإشراك العديد من اللاعبين والعمل على ضرورة تجهيز جميع اللاعبين ومشاركة أحمد خيرى لأول مرة فى البطولة.

وحصل سيف الدرع على رجل المباراة لما قدمه من مستوى مميز فى المباراة.

أما صحيفة الأخبار فقالت تحت عنوان بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تطبيق قرار إنتاج الخبز البلدى للمواطنين عبر كارت مسبق الدفع، على مخبز أو اثنين تجريبيا حتى يتم اعتماده فى جميع المخابز والربط مع كل الجهات المعنية.

وأكد الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم تقديم المنتجات والسلع بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال معارض "أهلا رمضان" والمنافذ، حيث سيتم عرض الأرز من 14 إلى 17 جنيها، والسكر ما بين 14 إلى 16، والزيت من 34 جنيها حتى 35 جنيها.

وأضاف على مصيلحى، خلال مداخلة تليفزيونية، إنه سيتم إتاحة كارت مدفوع من البريد المصرى للمواطن خارج منظومة التموين لشراء الرغيف المدعم من المخابز بالسعر الحر.

وتابع وزير التموين، أن رغيف العيش البلدى المدعم بـ 5 قروش يصل قطرة 21 سم، ووزنه 90 جم، مؤكدا أن هناك سعيا للحفاظ على الربع مليار رغيف التى تقوم الدولة بإنتاجها يوميا بجودة عالية.

وأشار على مصيلحى إلى أنه لأول مرة تم بيع القمح فى البورصة المصرية وتوفير الدقيق للمخابز الأفرنجى بـ 10 آلاف جنيه طن الدقيق حتى يحافظ على الأسعار المتفق عليها ومستمرون فى ذلك.

ومن جانبه قال إبراهيم العشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الوزارة أتاحت كارت مسبوق الدفع عن طريق البريد المصرى لبيع الخبز بسعر التكلفة.

وأضاف إبراهيم العشماوى خلال مداخلة تليفزيونية، أنه يمكن للمواطنين شحن هذا الكارت بـ 50 أو 100 جنيه أو كما يريدون للحصول على الخبز التموينى بسعر التكلفة.

فيما قالت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "الفريق ربيع خلال تفقده شركة قناة السويس للاستزراع المائى: انتهاء تطوير 280 حوضا سمكيا "

تفقد أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، شركة قناة السويس للاستزراع المائى، يرافقه عدد من قيادات الهيئة والشركة، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستجدات أعمال التطوير بالشركة.

وتابع رئيس الهيئة، مستجدات تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمزرعة ضمن أعمال التطوير الجارية، حيث انتهت أعمال إنشاء مبنى الاستقبال، كما قاربت أعمال إنشاء السور الخارجى المحيط بالمزرعة على الانتهاء بنسبة إنجاز تجاوزت 95%.

ويجرى العمل حاليا على إنشاء مصنع تجهيز وتعبئة الأسماك حيث تم وضع الأساسات وتجهيز الجمالونات المعدنية، وذلك بالتوازى مع أعمال إنشاء 4 مخازن وورشة للأعمال الميكانيكية ومبنى إدارى.

وذلك تحت إشراف الإدارة الهندسية بهيئة قناة السويس، من خلال شركة ترسانة السويس البحرية وشركة قناة السويس للاستثمار المقاول الرئيسى للمشروع، ومشاركة ما يزيد عن خمسة عشر شركة مقاولات وطنية