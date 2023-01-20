أهم الأخبار المتوقعة اليوم الجمعة 20 يناير 2023

جدة - نرمين السيد - القاهرة تُعقد الجلسة الثالثة لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الثالث للبرلمان العربى. رامشتاين - ألمانيا يعقد اجتماع مهم مع مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا فى قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية فى جنوب غربى المانيا، بحضور كبار مسؤولى الدفاع من عشرات الدول؛ لتنسيق المساعدات العسكرية لأوكرانيا. واشنطن – دكا تتوجه كبيرة المسؤولين بمكتب القضايا العالمية للمرأة لدى وزارة الخارجية الأمريكية كاترينا فوتوفات إلى بنجلاديش فى زيارة تستغرق 3 أيام. الغردقة – المنيا تنطلق قافلتان دعويتان مشتركتان بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظتى البحر الأحمر والمنيا. القاهرة يقيم مركز إبداع الطفل "بيت العينى"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، مجموعة من الأنشطة الترفيهية والثقافية والفنية تحت شعار "إجازتك عندنا"، وذلك فى الحادية عشرة صباحًا. القاهرة تقيم فرقة جوهرة الشرق للموسيقى والغناء بقيادة مايسترو أيمن محيى الدين، احتفالية فى ذكرى شيخ الملحنين زكريا أحمد ومنير مراد، يحيى الحفل الفنانة حسناء كمال والفنان حسام حسنى، ويقام على خشبة مسرح قبة الغورى فى تمام الساعة الثامنة مساءً.

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