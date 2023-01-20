طقس الجمعة.. الأرصاد تكشف عن ظاهرة مؤثرة بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - حالة الطقس اليوم

وقالت الأرصاد، إنه من المتوقع أن يسود اليوم طقس بارد فى الصباح الباكر معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

بينما يسود طقس بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة جنوبا يصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

وتتكون شبورة مائية فى الصباح الباكرعلى بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، قد تكون كثيفة أحيانا على الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 22 11

العاصمة الإدارية 20 10

6 أكتوبر 20 9

بنهـا 22 11

دمنهور 21 10

وادى النطرون 21 9

كفر الشيخ 22 10

المنصورة 21 10

الزقازيق 21 10

شبين الكوم 22 10

طنطا 22 9

دمياط 21 11

بورسعيد 21 14

الإسماعيلية 22 11

السويس 21 10

العريش 19 9



رفح 19 9

رأس سدر 21 11

نخل 19 1

كاترين 14 0

الطور 21 9

طابا 22 10

شرم الشيخ 23 14

الإسكندرية 21 10

العلمين الجديدة 20 10

مطروح 19 11

السلوم 19 12

سيوة 19 6

رأس غارب 23 12

الغردقة 24 12

سفاجا 24 13

مرسى علم 25 14

شلاتين 26 14

حلايب 23 15

أبو رماد 24 14

رأس حدربة 23 13

الفيوم 21 9

بنى سويف 22 9

المنيا 21 7

أسيوط 22 6

سوهاج 23 6

قنا 25 7

الأقصر 25 7

أسوان 26 9

الوادى الجديد 25 5

أبوسمبل 27 10