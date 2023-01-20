تجلب عليك الحسنات بالآلاف.. 8 سنن مستحبة لـ يوم الجمعة

وأشارت على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إلى أنه يستحب فى هذا اليوم كما أثبتت الأحاديث الصحيحة: "الاغتسال قبل الجمعة، والتبكير إلى صلاة الجمعة فى المسجد، والتطيب، والسواك، وكثرة الصلاة على النبى الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وتحرى ساعة الإجابة، وغير ذلك من السنن المستحبة".

وكانت دار الإفتاء قد كشفت عن فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.

وقالت الإفتاء: "قراءة سورة الكهف فى أيِّ وقت من يوم الجمعة وليلتها مستحبة، وتجوز قراءتها سرًّا أو جهرًا، فهي مما اختص به يوم الجمعة".

وأضافت الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَطَعَ لَهُ نُورٌ مِنْ تَحْتِ قَدَمِهِ إِلَى عَنَانِ السِّمَاءِ يُضِيءُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَغُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ" رواه البيهقي.

وفى فضل قراء سورة الكهف يوم الجمعة، وردت أحاديث صحيحة، عن النبى صلى الله عليه وسلم، منها: "عن أبى سعيد الخدرى، قَالَ: قَالَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فى يَوْمَ جُمُعَةٍ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ".. رواه الإمام الدارمى.

وفى فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، قال النبى، صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِى يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ".. رواه الإمامان النسائى والحاكم وصححه.