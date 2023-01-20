الأرصاد: شبورة كثيفة على هذه المناطق اليوم

جدة - نرمين السيد - وذكرت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه من المتوقع وجود شبورة مائية كثيفة فى الساعات المتأخرة من الليل، والساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، فضلا عن الوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقس بارد فى الصباح الباكر معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

ويسود طقس مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة جنوبا يصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.