فضل قراءة سوة الكهف يوم الجمعة

جدة - نرمين السيد - فضل قراء سورة الكهف يوم الجمعة

وقالت الإفتاء: "قراءة سورة الكهف فى أيِّ وقت من يوم الجمعة وليلتها مستحبة، وتجوز قراءتها سرًّا أو جهرًا، فهي مما اختص به يوم الجمعة".

وأضافت الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَطَعَ لَهُ نُورٌ مِنْ تَحْتِ قَدَمِهِ إِلَى عَنَانِ السِّمَاءِ يُضِيءُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَغُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ" رواه البيهقي.

وفى فضل قراء سورة الكهف يوم الجمعة، وردت أحاديث صحيحة، عن النبى صلى الله عليه وسلم، منها: "عن أبى سعيد الخدرى، قَالَ: قَالَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فى يَوْمَ جُمُعَةٍ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ".. رواه الإمام الدارمى.

وفى فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، قال النبى، صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِى يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ".. رواه الإمامان النسائى والحاكم وصححه.

فضل قراء سورة الكهف يوم الجمعة

وقد استحب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، مشيرين إلى أن الوقت الشرعى لقراءة سورة الكهف تبدأ من مغرب يوم الخميس إلى مغرب يوم الجمعة، وقال البعض من فجر يوم الجمعة إلى غروب الشمس.