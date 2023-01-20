وكشفت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن أن هذا الأمر يستلزم إغلاقا كليا بـ شارع ترسا فى الموقع المشار إليه، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال من الساعة 12 صباحًا، حتى الساعة 6 مساءً، لمدة 3 أيام.
ويكون هذا؛ ابتداءً من اليوم الجمعة 20 يناير 2023، وحتى صباح يوم الأحد المقبل 11 يناير 2023.. وسيتم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:
حركة سير المركبات بشارع ترسا القادمة من مناطق خاتم المرسلين وترغب فى إستكمال السير إتجاه مناطق المريوطية، تقوم بالدخول يميناً لشارع المحولات والسير فى المسافة المحصورة بين الأعمدة الخرسانية للكوبرى والعودة مرة أخرى لشارع ترسا عقب تجاوز منطقة الأعمال.
حركة سير المركبات بشارع ترسا القادمة من مناطق طريق المريوطية وترغب بإستكمال السير إتجاه مناطق خاتم المرسلين تقوم بالدخول يميناً لشارع المحولات والسير بمسار التحويلة المستحدثة فى المسافة المحصورة بين الأعمدة الخرسانية للكوبرى والعودة مرة أخرى لشارع ترسا عقب تجاوز منطقة الأعمال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحويلات مرورية بالجيزة لاستكمال تنفيذ محور عمرو بن العاص (تفاصيل) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.