تحويلات مرورية بالجيزة لاستكمال تنفيذ محور عمرو بن العاص (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة تعيين الخدمات المرورية اللازمة؛ لمواجهة أية كثافات متوقعة؛ تزامنًا مع استكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بـ محور عمرو بن العاص، أعلى شارع ترسا، وتقاطعه مع شارع المحولات بالاتجاهين.





وكشفت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن أن هذا الأمر يستلزم إغلاقا كليا بـ شارع ترسا فى الموقع المشار إليه، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال من الساعة 12 صباحًا، حتى الساعة 6 مساءً، لمدة 3 أيام.

ويكون هذا؛ ابتداءً من اليوم الجمعة 20 يناير 2023، وحتى صباح يوم الأحد المقبل 11 يناير 2023.. وسيتم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

حركة سير المركبات بشارع ترسا القادمة من مناطق خاتم المرسلين وترغب فى إستكمال السير إتجاه مناطق المريوطية، تقوم بالدخول يميناً لشارع المحولات والسير فى المسافة المحصورة بين الأعمدة الخرسانية للكوبرى والعودة مرة أخرى لشارع ترسا عقب تجاوز منطقة الأعمال.

حركة سير المركبات بشارع ترسا القادمة من مناطق طريق المريوطية وترغب بإستكمال السير إتجاه مناطق خاتم المرسلين تقوم بالدخول يميناً لشارع المحولات والسير بمسار التحويلة المستحدثة فى المسافة المحصورة بين الأعمدة الخرسانية للكوبرى والعودة مرة أخرى لشارع ترسا عقب تجاوز منطقة الأعمال.