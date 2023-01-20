محافظ كفر الشيخ: تحرير 90 محضرا تموينيا متنوعا بعدة مدن ومراكز

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يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من هشام آمنة وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن بالمحافظات، بجانب متابعة وتوجيهات المحافظ، جمال نور الدين، بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكل أشكال الغش التجارى.
وأوضح جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ فى بيان، اليوم الخميس، أن المراكز والمدن التى تم شن فيها الحملات هى "بيلا، الحامول، فوه، مطوبس، كفر الشيخ، الرياض، البرلس، سيدى سالم، سيدى غازى، قلين، بلطيم، دسوق، مسير".
وجاءت المخالفات ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، ونقص فى وزن الأرغفة، وضبط كميات غير صالحة من المواد الغذائية، وعدم حمل شهادات صحية، إضافة لمخالفات خاصة بالبيئة والنظافة.
وأشار إلى أنه لا تهاون مع المخالفين من التجار، والحملات على الأسواق ومحلات بيع كل انواع السلع مستمرة، لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين.
وأضاف المحافظ، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.
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