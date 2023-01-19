حالة الطقس غدا الجمعة.. معتدل نهارا بارد ليلا وانتشار الشبورة المائية (صور)

جدة - نرمين السيد - قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس غدا الجمعة، تكون باردة فى صباحا، معتدلة نهارا، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد البرودة يصل لحد الصقيع جنوبا وفى وسط سيناء.





وأضافت الأرصاد، أن البلاد تشهد انتشار كثيف للشبورة المائية صباحا على بعض الطرق بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، والمناطق القريبة من المسطحات المائية وتزداد كثافتها على الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية. وتابعت هيئة الأرصاد، أن فرص سقوط الأمطار تتلاشى غدا الجمعة، وتزيد فرص سقوطها بعد غد السبت على بعض مناطق غرب البلاد. ولفت الأرصاد إلى أن درجات الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى 11 درجة مئوية، بينما تسجل درجة الحرارة الصغرى على شمال الصعيد 6 درجة مئوية.

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