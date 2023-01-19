أتلتيكو سبتة ضد برشلونة.. رافينيا يمنح البارسا التقدم في الشوط الأول "فيديو"

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 يناير 2023 10:28 مساءً - تقدم نادي برشلونة على حساب نظيره أتلتيكو سبتة المنافس في دوري الدرجة الأولى، بنتيجة 1-0 خلال فعاليات الشوط الأول من المباراة المقامة حالياً، على ملعب "ألفونسو موروبي"، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس ملك إسبانيا بالموسم الجاري 2022-2023.

سجل هدف برشلونة الوحيد البرازيلي رافينيا في الدقيقة 41 من عمر المباراة المقامة بينهما في كأس ملك إسبانيا.

وتأهل برشلونة بشق الأنفس إلى دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا، على حساب مضيفه فريق إنتر سيتي من الدرجة الثالثة، بنتيجة 4 – 3.

وجاء تأهل الفريق الكتالونى الصعب بعد امتداد المباراة للأشواط الإضافية، عقب نهاية الوقت الأصلى بالتعادل 3 - 3، والتى أقيمت على ملعب "أنتونيو سولانا"، ضمن منافسات دور الـ 32 من البطولة للموسم الجاري 2022-2023.

ويخوض برشلونة مواجهة الليلة بمعنويات مرتفعة بعدما توج بلقب كأس السوبر الإسباني، للمرة الرابعة عشرة فى تاريخه، بعد فوزه الكبير على نظيره فريق ريال مدريد، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة النهائية التى جمعتهما مساء الأحد، على استاد "الملك فهد الدولي"، فى مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.

وتوج تشافى هيرنانديز، المدير الفنى لفريق برشلونة الإسبانى، بأول ألقابه فى مسيرته التدريبية مع الفريق الكتالونى، عندما حقق لقب السوبر الإسباني.

وتولى تشافى مهمة القيادة الفنية للفريق الكتالونى فى 6 نوفمبر عام 2021، خلفاً للمدرب الهولندى رونالد كومان، والتى تمت إقالته بسبب سوء النتائج على المستويين المحلى والأوروبى.

أتلتيكو سبتة ضد برشلونة

كما قاد تشافى فريقه برشلونة إلى صدارة الدوري الإسباني برصيد 41 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد غريمه التقليدى صاحب المركز الثاني برصيد 38 نقطة.

وخاض فريق برشلونة 16 لقاء بمسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم، تحت قيادة تشافى مقسمين ما بين 13 انتصارا وتعادلين وخسارة وحيدة.

ومن المقرر أن تقام مباريات دور ربع النهائي لكأس ملك إسبانيا أيام 24 و25 و26 يناير من لقاء واحد، فيما تقام مباريات نصف النهائي من ذهاب وإياب أيام 6 و9 فبراير و1 و2 مارس، وتقام المباراة النهائية يوم 6 مايو في إشبيلية.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: إينياكي بينا.

خط الدفاع: هيكتور بيلرين، إريك جارسيا، ماركوس ألونسو، جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجي روبرتو، فرانك كيسي، بابلو توري.

خط الهجوم: فيران توريس، ليفاندوفسكي، رافينيا.