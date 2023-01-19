لجنة الحكام: طاقم سلوفانى لمباراة الزمالك و الأهلي فى الدورى المصرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 يناير 2023 10:28 مساءً - أسندت لجنة الحكام مباراة الزمالك و الأهلى فى مباراة قمة الأسبوع الرابع عشر من عمر مسابقة الدورى على استاد القاهرة الدولى مساء السبت المقبل ، إلى طاقم حكام سلوفيني جاء كالتالي:

سلافكو فينتشيتش

توماس كلانسنيك

أندراز كوفاسيتش

نادر قمر الدولة

ماتي جوج

أيين بوروساك.

ويتربع الأهلى على صدارة الدورى المصرى برصيد 31 نقطة، فيما يتواجد الزمالك بالمركز الثالث برصيد 26 نقطة بعد فيوتشر الذى يحتل وصافة الدورى برصيد 30 نقطة.

ويعد الأهلى هو الأكثر تتويجا بدرع الدور برصيد 42 مرة، بينما يأتي الزمالك في الوصاف بعد تحقيق اللقب 13 مرة.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.

الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدورى، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة فى موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدورى المصرى برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدى مهاجم سموحة السابق، والذى انتقل فى الموسم الجديد إلى النادى المصري.

موعد مباراة الزمالك والاهلى في الدوري

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الأهلى المقرر لها الثامنة والنصف مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والأهلى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والأهلى بالدورى المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

مباريات الزمالك فى شهر يناير1- الزمالك ضد الأهلى 21 يناير فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

2- الزمالك ضد غزل المحلة 24 يناير فى تمام الساعة الخامسة مساء.

3- الزمالك ضد فيوتشر 29 يناير فى تمام الساعة السابعة مساء.