16 توجيه من «تعليم القاهرة» للموجهين بشأن ضوابط تصحيح امتحانات الإعدادية

جدة - نرمين السيد - وأكد أيمن موسى، وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، أن عملية التصحيح تعد من أهم مراحل الامتحان وأخطرها، وهى قياس لأداء المشتركين فى الامتحان وإصدار الحكم على هذا الأداء، وهى أمانة ومسؤولية غايتها التقدير العادل، ويعتبر المصحح كفء إذا عرف كيف يجعل تقديره منصفا، بحيث يعطى لكل مشترك حقه مد الدرجات عند التصحيح.

بدورها، أشارت زينب عبد الفتاح، وكيل المديرية لشؤون الإدارات التعليمية، خلال ورشة العمل التى أقيمت بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المديرية، إلى تعليمات تقدير درجات امتحان الشهادة الإعدادية كالتالى:

- عملية التصحيح لا بد أن تتم بعناية تامة وبكل أمانة وإخلاص.

- مراجعة الورقة الحاصلة على الدرجة النهائية والورقة التى لم تحصل على أى درجة، وإعطاء كل ذى حق حقه.

- لا يجوز لرئيس لجنة التصحيح إعفاء أى مصحح من عملية التصحيح إلا فى الحالات الضرورية أو حالات الإخلال بالتصحيح، شريطة توافر العدد الكافى من المصححين، ويعتبر رئيس للجنة مسؤول عن ذلك من محاسبة المقصر.

- المتابعة المستمرة لأداء المصححين لمعرفة وتحديد سير التصحيح.

- إذا اكتشف خلل فى التصحيح فى إحدى الغرف أو أحد المظاريف يتم إعادة تصحيحه.

- مراجعة نموذج الإجابة المخصص للحجرة والتأكد منه والالتزام به ومناقشة الإجابات الأخرى واعتماده من الموجه العام.

- توضع درجة الفقرة المقالية على يسار الإجابة وليست على إجابة الطالب.

- التوقيع للمقدر والمراجع بجانب درجة السؤال المكلف بها بالاسم وعلى المرايا خارج الورقة.

- توزيع الدرجات على جزئيات السؤال تلقائيا ثم تفقط الدرجة المعطاة.

- فى حالة وجود اختلاف فى تقدير درجة بين المقدر والمراجع لا بد من الرجوع للمشرف العام على التصحيح لاتخاذ قرار فى ذلك.

- فى حالة تكرار إجابة الفقرة المقالية يتم تقديرها مرة أخرى باهتمام مع وضع الدرجة الأعلى للطالب.

- فى حالة عدم وجود إجابة لإحد الفقرات يكتب متروك وليس (صفر) فالتقدير (صفر) للإجابة الخطأ فقط.

- يراعى تقدير الإجابات المشطوبة التى يمكن قراءتها وتقديرها ومراجعتها.

- الدقة فى نقل الدرجة من داخل الورقة إلى الغلاف الخارجى وكتابة الدرجة رقما والكتابة بشكل واضح والتوقيع بالاسم واضح عليه من قبل المقدر والمراجع.

- التنبيه على مقدر الدرجات والمراجعين عدم تغيير السؤال الذى اسند إليهم وتم إثباته فى الكشوف الرسمية حتى نهاية التصحيح.

- على رئيس لجنة التصحيح (الموجه الأول) إعطاء إحصاء تقريبى بنسبة النجاح بكل فرع ثم نسبة عامة للمادة كاملة.

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة، أمس الأربعاء، أول أيام امتحانات منتصف العام، الامتحان فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، وناقش موجه عام اللغة العربية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، الدكتور محمد جمال، نموذج إجابة الامتحان، مع الموجهين قبل بدء أعمال التصحيح.

ويؤدي الطلاب، يوم السبت المقبل، ثانى أيام الامتحانات، مادتي الدراسات الاجتماعية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.