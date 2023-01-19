التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يعقد ندوة عن أهمية التطوع للشباب «صور»

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من جانبها قالت سيمون ناصر، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، إنه بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لمحافظة سوهاج وتوجيه رسالة شكر للمتطوعين، وفى ظل اهتمام القيادة السياسية بالعمل التطوعى أطلق التحالف، مبادرة الفريق الوطنى للتطوع لرفع كفاءة وقدرات المتطوعين الموجودين بكينات التحالف بمعهد تدريب البحوث بالإسكندرية.
وأضافت "سيمون"، أنه يتم التدريب فى المبادرة من خلال 3 مسارات، منصه إلكترونية، وهى منصه تدريبية إلكترونية أونلاين وتهدف لربط متطوعى كل كيان التحالف سواء على نطاق جغرافى أو نطاق الأنشطة، ومسار تدريب غير نمطى من خلال تنفيذ الأنشطة على الأرض عن طريق قوافل ستر وعافية ووورش عمل للمتطوعين.
واختتمت "سيمون"، أن إطلاق المبادرة الوطنية للتطوع تهدف للاستفادة من مواهب المتطوعين وقدراتهم، وإيجاد وسيلة دمج وجذب لمتطوعين جدد لتحقيق وتوسيع دائرة النشاط التطوعى للتحالف الوطنى، وكيفية إدارة مشروع أو حملة أو مبادرة، وتعليمه أن يكون جزء من فريق العمل، وطريقة اشتراكه كمتطوع فى حل الملفات والتحديات وبالأخص الأزمة الاقتصادية الحالية.
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