بيراميدز يخطف المركز الثالث من الزمالك بعد هزيمة فاركو بثلاثية دون رد

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 يناير 2023 09:30 مساءً - فاز فريق بيراميدز على نظيره فاركو بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

جاء الهدف الأول في الدقيقة 45 عن طريق مصطفى فتحي الذي سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ومرت على يسار الحارس لداخل الشباك، قبل أن يضيف إبراهيم عادل الهدف الثاني للفريق السماوي في الدقيقة 45+3، وفي الدقيقة 90+3 تمكن إسلام عيسى من تسجيل الهدف الثالث لبيراميدز.

بهذه النتيجة يحتل فريق بيراميدز المركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى برصيد 27 نقطة، جمعها من 14 مباراة، حيث حقق الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مثلهما، سجل لاعبوه 22 هدفا واستقبلت شباكه 10 أهداف، بينما يحتل فاركو المركز الثاني عشر فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 13 نقطة بعدما لعب 14 مباراة حقق الفوز في مباراتين وتعادل فى سبع مواجهات وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 11 هدفا وتلقت شباكه 15.

وضم تشكيل براميدز في المباراة كلا من: "حراسة المرمى: أحمد الشناوي، وخط الدفاع: علي جبر، أسامة جلال، محمد حمدي، أحمد فتحي، وخط الوسط: بلاتي توريه، إبراهيم عادل، رمضان صبحي، مصطفى فتحي، وليد الكرتي، وخط الهجوم: فخري لاكاي".

وضم تشكيل فاركو كلا من: "حراسة المرمى : محمد سعيد "شيكا"، وخط الدفاع جابر كامل، أحمد مودي، عبدالله بكري، جيفرسون إينكادا، وخط الوسط محمود حمادة، سوكاري، أحمد فؤاد، أحمد البحراوي، وخط الهجوم عمرو جمال، ووليد علي".