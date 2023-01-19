خلال شهر ديسمبر.. محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب فى ليفربول

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 يناير 2023 09:30 مساءً - توج النجم المصرى محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب فى ليفربول، خلال شهر ديسمبر الماضي، وفقا لاختيارات جماهير النادي، بعد المستويات الرائعة التى قدمها مع الفريق خلال مباريات الشهر الماضي.

وحصد النجم المصري محمد صلاح الجائزة للمرة الأولي هذا الموسم بعد ظهوره في جميع مباريات الريدز الثلاثة في الشهر الماضي، والتي حققت انتصارًا على أستون فيلا وليستر سيتي.

وتفوق محمد صلاح على زميله فى الفريق الحارس البرازيلي أليسون بيكر.

وقال صلاح للموقع الرسمي للنادي:"من الجيد دائمًا الفوز بها ، ولكن خلال الأسبوعين الماضيين ، نعلم جميعًا أنه يجب علينا القيام بعمل أفضل ونأمل أن تكون النتائج أفضل في المباريات القليلة القادمة".

وأضاف:""كان اللاعبون متحمسين للغاية بعد المباراة في ولفرهامبتون، لدينا مجموعة جيدة حقًا ، واللاعبون في كل مكان يحاولون التمسك ببعضهم البعض ورفع بعضهم البعض".

وواصل:"أعتقد أننا نتمتع بهذه الأجواء الجيدة في غرفة الملابس، آمل أن يساعدنا ذلك في المباريات القادمة."

وتابع:"لدينا مجموعة جيدة حقًا. لقد شاركت في ثلاثة أو أربعة فرق - أعرف ما هو الفرق هنا والفرق الأخرى. لدينا مجموعة لا تصدق، نحاول دائمًا مساعدة اللاعبين الشباب ، والأشخاص ذوي الخبرة يحاولون دائمًا التزام الهدوء في الموقف وننصح اللاعبين الشباب بالبقاء هادئين.