محافظة الجيزة: غلق كلى بشارع ترسا لتركيب كمر خرسانى لمحور عمرو بن العاص

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة، اليوم الخميس، غلق كلى بشارع ترسا، بسبب تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بتركيب الكمر الخرسانى لمشروع محور عمرو بن العاص أعلى الشارع ترسا خلال تقاطعه مع شارع المحولات بالاتجاهين.





وقالت المحافظة خلال بيان لها على فيسبوك، إن الغلق لمدة 3 أيام، ابتداء من صباح يوم الجمعة الموافق 2023/1/20 حتى صباح يوم الأحد الموافق ۲۰۲۳/۱/۲۲، على أن يكون العمل من الســاعة 12 صباحا حتى الساعة 6 صباحا فقط.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حى الطالبية، بالمتابعة الميدانية للأعمال، والتعاون مع الشركات المنفذة للانتهاء فى الموعد المحدد للأعمال مع متابعة انتظام سير الحركة المرورية بمسار التحويلة المرورية.

وأشار إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بتنفيذ التحويلة المرورية الآتية:-

- حركة سير المركبات بشارع ترسا القادمة من مناطق خاتم المرسلين، وترغب فى استكمال السير اتجاه مناطق المريوطية تقوم بالدخول يمينا لشارع المحولات والسير فى المسافة المحصورة بين الأعمدة الخرسانية للكوبرى والعودة مرة أخرى لشارع ترسا عقب تجاوز منطقة الأعمال.

- حركة سير المركبات بشارع ترسا القادمة من مناطق طريق المريوطية، وترغب باستكمال السير اتجاه مناطق خاتم المرسلين تقوم بالدخول يمينا لشارع المحولات والسير، بمسار التحويلة المستحدثة فى المسافة المحصورة بين الأعمدة الخرسانية للكوبرى، والعودة مرة أخرى لشارع ترسا عقب تجاوز منطقة الاعمال.

وتوضح محافظة الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع وسائل الأمن الصناعى من الكشافات - الطواحين الضوئية - الحواجز الفسفورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.