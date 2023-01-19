نائب محافظ الشرقية ووكيل وزارة الصحة يتفقدان أعمال تطوير مستشفى السعديين

جدة - نرمين السيد - جاءت الزيارة بحضور سليمان الحربى سفير دولة الكويت، واللواء ممدوح شعبان مدير عام الأورمان، ومحمد محفوظ وكيل وزارة الإسكان، وعبد الحميد الطحاوى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وسيد رجب مدير جمعية الأورمان بالشرقية، وعدد من قيادات مديرية الشئون الصحية بالشرقية، والدكتور أحمد بحلاق مدير المستشفى.

تأتى الزيارة فى إطار تفقد الأقسام الطبية بالمستشفى بعد الانتهاء من تطويرها ورفع كفاءتها، ضمن بروتوكول التعاون المبرم بين محافظة الشرقية وجمعية الأورمان، بتكلفة اجمالية 17 مليون جنيه، والذى وقع عليه محافظ الشرقية، ومدير عام الجمعية، لدعم القطاع الصحى بالمحافظة.

وتابعت نائبة محافظ الشرقية، ووكيل وزارة الصحة والحضور، قسم الحضانات الجديد والذى يخضع للتشغيل التجريبى، وذلك بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية له على مساحة 510 م2.

ويشمل قسم الحضانات على قاعتين تسع 36 حضانة بدلا من 14 حضانة بالقسم السابق، بالإضافة لوحدات لتحضير الرضعات الصناعية، وغرفة للرضاعة الطبيعية، وغرفة استقبال وطوارئ، وغرفة للموجات الفوق صوتية على القلب.

يأتى ذلك بالتطابق مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، بتكلفة إجمالية 9 ملايين جنيه ضمن بروتوكول التعاون المبرم، وجار توريد باقى التجهيزات الطبية اللازمة والتى تقدر بـ 10 ملايين جنيه عن طريق قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة، بالتنسيق مع منظومة الشراء الموحد.

وفى سياق متصل، تفقد الحضور قسم الكلى الصناعى، والذى شمله بروتوكول التعاون بالتطوير ورفع الكفاءة، بتكلفة إجمالية 8 ملايين جنيه، حيث تم الانتهاء منه وتشغيلها تجريبيا فى شهر يونيو الماضى، لخدمة 116 مريضا من خلال 37 ماكينة، ويتسع إلى 59 ماكينة للغسيل الكلوى بمشتملاتها، بالإضافة لدعمه بعيادات للعلاج الطبيعى، والتغذية العلاجية، والدعم النفسى، وخدمة الغسيل الكلوى الطارئ.

يذكر أن مستشفى السعديين المركزى تخدم 701 ألف نسمة، متوسطة مراكز ومدن منيا القمح وبلبيس ومشتول السوق، وتضم 7 مبان على مساحة 10433 مترا مربعا، بسعة 154 سريرا.

كما يقدم المستشفى، خدماته الطبية والعلاجية لما يقارب 343 ألف مواطن، خلال عام 2022، بخلاف خدمات علاج الأورام جراحيا وإجراء 379 عملية كبرى ذات مهارة لاستئصال أورام سرطانية، وهرمونيا من خلال 34 سريرا لتلقى العلاج الكيماوى والهرمونى.