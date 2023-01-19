وزيرة التخطيط تبحث الفرص الاستثمارية فى الطاقة المتجددة مع إنفيجن الصينية

جدة - نرمين السيد - بحثت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ الفرص الاستثمارية فى الطاقة المتجددة، وذلك خلال لقائها "لى تشانج" الرئيس التنفيذى لمجموعة إنفيجن الصينية المتخصصة فى الطاقة المتجددة، على هامش مشاركتها فى فعاليات الاجتماع السنوى الـ53 لمنتدى دافوس الاقتصادى العالمى.





استعرضت الدكتورة هالة السعيد، خلال اللقاء، جهود الدولة فى تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار، وتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى، منها مشروع الشبكة القومية للطرق، ومشروعات قطاع الطاقة والتوسع فى مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة. وأشارت السعيد، إلى دور صندوق مصر السيادى (الذراع الاستثمارية للدولة المصرية)، ودوره فى مجال تطوير مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والبنية الأساسية الخضراء. ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى تنفيذ العديد من المشروعات فى مختلف القطاعات، أبرزها النقل النظيف وتحلية المياه والطاقة المتجددة، حيث تمتلك مصر محطة بنبان وهى أهم وأكبر مشروعات الطاقة الشمسية فى العالم خلال السنوات الأخيرة. كما ناقش الجانبان خلال اللقاء، الفرص الاستثمارية لمجموعة إنفيجن الصينية فى مصر فى مجال الطاقة المتجددة خلال الفترات القادمة.

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