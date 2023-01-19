«السلع التموينية» تتعاقد على شراء 50 ألف طن ذرة صفراء رومانى

جدة - نرمين السيد - وذكرت الهيئة، فى بيان، اليوم الخميس، أن فترة وصول الكمية المتعاقد عليها فى فبراير المقبل.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أشارت فى وقت سابق، إلى أن هذه التعاقدات تأتى فى إطار مساهمتها فى إتاحة أعلاف الدواجن لمزارع الدواجن وصغار المربين للمحافظة على هذه الصناعة المهمة.