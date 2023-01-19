السيسى يطمئن المصريين (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى جولة تفقدية، اليوم الخميس، داخل الكلية الحربية، رفقة الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والانتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.





ويستعرض "دوت الخليج" أبرز التصريحات التى وجه بها الرئيس خلال كلمته والتى جاءت كما يلى: "أتابع بشكل مستمر مستوى تدريب طلبة الكليات العسكرية، كما أن القوات المسلحة والشرطة حققا نجاحًا فى تأمين مصر، وأكد الرئيس أن مصر قادرة على العبور للمستقبل ولا مجال للخوف". وأوضح الرئيس السيسى أن الدولة المصرية صمدت أمام أزمات بقوة شعبها، مؤكدًا أننا سيطرنا على الأزمة الاقتصادية ولا توجد مشكلة فى الدولار.

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