وزير الخارجية اليونانى يستقبل السفير المصرى فى أثينا

جدة - نرمين السيد - وأكد الجانبان على أهمية الشراكة الاستراتيجية التى تجمع البلدين، والعمل على تكثيف الجهود لاستشراف آفاق تعاون جديدة، خاصة فى مجالات التبادل التجارى والاقتصادى، والاستثمارات المشتركة فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة. كما تم مناقشة عدد من التطورات الإقليمية الراهنة، وسبل تنسيق المواقف والرؤى بين البلدين إزائها.

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