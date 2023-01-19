«عيون وطن» فيلم يوثق بطولات الداخلية فى عيد الشرطة الـ71

جدة - نرمين السيد - ويحكى بطولات رجال الداخلية احتفالا بـ عيد الشرطة، الذى يوافق ذكرى معركة عظيمة دارت بين أفراد الشرطة المصرية والجيش الإنجليزى ضرب فيه الضباط المصريين أروع وأسمى معانى الشجاعة والوفاء والوطنية.

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