ميسي ورونالدو في التشكيل الرسمي لمباراة نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 يناير 2023 07:28 مساءً - أعلن الجهازان الفنيان لفريقا نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان الفرنسى التشكيل الرسمي لمباراتهما التي ستقام في السابعة من مساء اليوم الخميس، على كأس موسم الرياض المقرر إقامتها على ملعب الملك فهد الدولى، فى مباراة ستشهد المواجهة التاريخية بين الثنائى الأفضل فى العالم، البرتغالى كريستيانو رونالدو المنضم حديثا لصفوف العالمي، والأرجنتينى ليونيل ميسى نجم الفريق الباريسي.

وجاء تشكيل فريق الهلال والنصر كالتالي: "محمد العويس، سلطان الغانم، على البليهي، جانج هيون سو، سعود عبد الحميد، لويس جوستافو، محمد كنو، ماتيوس بريرا، أندرسون تاليسكا، أندريه كاريو، كريستيانو رونالدو". تشكيل الهلال والنصر

بينما جاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

"دوناروما، أشرف حكيمي، سيرجيو راموس، ماركينيوس، خوان بيرنات، فيتينيا، فابيان رويز، دانيلو، نيمار جونيور، كيليان مبابي، ليونيل ميسي".

تشكيل باريس سان جيرمان

وسيتواجد كريستيانو رونالدو لاعب النصر الجديد، في تشكيلة الهلال والنصر، ضد نجوم باريس سان جيرمان بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي بطل مونديال قطر 2022.

وجمعت اللاعبين منافسة قوية بين العامين 2009 و2018 عندما لعب كلاهما في الدوري الإسباني، بوجود ميسي في برشلونة ورونالدو في ريال مدريد.

ونال البرتغالي رونالدو، المنتقل حديثا إلى النصر السعودي، شارة قيادة فريق "موسم الرياض"، علما بأن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو سيقود الفريق كمدرب.

ولم يلتقِ ميسي ورونالدو وجهاً لوجه منذ 8 ديسمبر عام 2020، بعد أن تواجه يوفنتوس الذي لعب له رونالدو ضد برشلونة بقيادة ليونيل ميسي في ملعب كامب نو الشهير، خلال مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وحينها فاز فريق رونالدو بثلاثية نظيفة، لذلك سيتكرر الموعد بين النجمين بعد أكثر من عامين في الرياض.

تاريخياً، التقى ميسي ورونالدو وجهاً لوجه في 36 مباراة بالمسابقات جميعها، فازت خلالها فرق ميسي في 16 مباراة، وفازت فرق رونالدو في 11، مع 9 تعادلات بين الطرفين.

ويتفوق ميسي على رونالدو، حيث سجل ميسي 22 هدفاً في تلك المواجهات مقابل 21 هدفاً لرونالدو.

وبدورها أعلنت الهيئة العامة للترفيه السعودية عن فوز رجل أعمال بتذكرة "فوق الخيال" التى طرحت فى مزاد علنى بدأ بمليون ريال، وحصل عليها أحد رجال الأعمال بعدما وصلت إلى 10 ملايين ريال، لمشاهدة مباراة نجوم الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان فى كأس موسم الرياض.

وكشفت الهيئة عبر حسابها الرسمى على تويتر، عن التبرع بقيمة التذكرة كاملة لصالح منصة إحسان الخيرية فى السعودية، وستمنح التذكرة صاحبها فرصة مشاهدة استثنائية حيث سيشاهد المباراة من مقصورة خاصة بجانب تناول وجبة الغداء مع الفريقين قبل اللقاء بجانب التواجد فى مراسم التتويج ودخول غرفة ملابس الفريقين، وحضور احتفالية الفريق الفائز بعد المباراة.