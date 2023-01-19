السيسى للمصريين: أوعوا حد يخوفكم.. هنعدى ظروفنا الصعبة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسى بعدد من أسر وأهالى الطلبة المستجدين بالكلية الحربية والأكاديمية العسكرية خلال زيارتهم لأبنائهم على هامش زيارته للكلية الحربية بحضور الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

وأضاف الرئيس السيسى، أن القوات المسلحة حريصه على اكتساب طلبة الكليات والأكاديميات العسكرية للقيم الراقية، مشيدا بما لمسه خلال الزيارة من مستوى الإعداد الراقى للطلبة المستجدين.

كما طالبهم بالحفاظ على لياقتهم واستعدادهم البدنى والذهنى المرتفع، والتحلى بالقيم العسكرية الرفيعة والنبيلة التى طالما تميزت بها مؤسسة القوات المسلحة المصرية العريقة.

وشدد الرئيس السيسى، على أن الأكاديمية تعلم الطلبة قيما راقية جدا وسامية تشمل الشرف والاحترام والانضباط والالتزام، بالإضافة للتضحية ونكران الذات.

ورحب السيسى بالطلبة الجدد، معربا عن خالص تقديره واحترامه لهم لانضمامهم للقوات المسلحة المصرية، مؤكدا أنها مهمة عظيمة جدا.

وأدار الرئيس حوارا مفتوحا مع الطلبة الجدد تناول عدد من الموضوعات والقضايا التى تدور محليا وإقليميا، مستعرضا ما تقوم به الدولة من جهود فى مختلف المجالات حتى يتمكنوا من تقدير الموقف بالشكل الصحيح بأساس معرفى سليم.

وأكد الرئيس السيسى، أن القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة المدنية حققت نجاحا كبيرا خلال الـ9 سنوات الماضية فى تأمين الدولة بما فيها المنطقة التى شهدت تضحيات كبيرة من الضباط وضباط الصف والجنود والمدنيين أو سواء تكلفة مالية.

ولفت إلى أنه سيتم قريبا الإعلان عن الانتهاء والسيطرة على الموجة التى شهدتها البلاد خلال العشر سنوات الماضية، مشيرا إلى أن ذلك النجاح تحقق بالتدريج..

ودعا الرئيس السيسى إلى بذل المزيد من الجهد والعمل من الجميع على مستوى الدولة، وليس على مستوى القوات المسلحة فقط، لافتا إلى أن النجاح لا يأتى دون عمل وصبر وتضحية، معربا عن تهنئته للقوات المسلحة والشرطة على تحقيق هذا الإنجاز الذى يدعو للفخر ويعد حافزا لبذل المزيد للجاهزية للدفاع عن البلاد.

وأكد الرئيس، أنه عندما تصبح القوات المسلحة ومؤسسات الدولة قوية تستطيع مجابهة التحديات المختلفة بل وتستطيع أيضا بقدرتها وإمكانياتها منع التحديات من البداية ومنع الصراع من المهد.

وحول الأوضاع الداخلية للبلاد، طمأن الرئيس عبد الفتاح السيسى الطلاب، قائلا: نحن نمر بظروف صعبة مثل كافة الدول وهو أمر لم نصنعه بأنفسنا، حيث لم تدخل الدولة فى حروب واقتتال بل كنا حريصين فى كل ردود الافعال أن تتسم بالتوازن والحكمة فى التعامل مع كل المشاكل التى تقابلنا.

وأشار السيسى، إلى أن الإرهاب فرض على الدولة وكانت حريصة منذ البداية فى عامى 2013 و2014 على عدم حدوث أى شكل من أشكال الصراع أو الاقتتال ولكن ذلك كان اختيارهم وكان يجب على الدولة مجابهة هذا الاختيار.

وشدد الرئيس السيسى، على أن كل الدول تمر باختبارات لكشف المعادن وقت الأزمات، لافتا إلى أن ما مرت به مصر خلال الفترة الماضية كشف المعدن الأصيل لشعبها، فكانت الظروف الصعبة بمثابة فرصة للتعرف على قدراتنا، مؤكدا أن كل محنة تمر علينا تتحول بالإرادة والعمل والأمل وبفضل الله الى منحة.

وفى حديثه مع أحد الطلاب، أوضح الرئيس السيسى، أن الهدف من بناء العاصمة الجديدة والمدن الجديدة التى يتم إنشاؤها، هو التخفيف عن القاهرة والمدن القائمة، ووقف البناء على الأراضى الزراعية، مشيرا إلى أن تكلفة إنشاء تلك المدن مهما كان مرتفعا، يعتبر أقل بكثير من تكلفة استمرار الضغط على الرقعة الزراعية والمدن المكتظة بالسكان.

وطالب الرئيس الطلاب الجدد بأن يكون أسلوب حياتهم مرتبطا بما يتلقوه من تدريبات فى الكلية، وأن ينقلوا هذا الأسلوب إلى بيوتهم وأهاليهم باعتبار هذا الأمر أمن قومى، مشيرا إلى أن الاهتمام بالرياضة والتغذية الصحية يوفر على الفرد والدولة تكلفة علاج عالية هم فى غنى عنها.

ووجه الرئيس السيسى الطلاب الجدد المرشحين لضباط الصف، بأن ينحوا ظروفهم الشخصية عن تعاملهم مع الجنود، وأن يكونوا قدوة ومثل حسن داخل وحداتهم.

وخلال لقائه أسر الطلاب الجدد، قال الرئيس السيسى، إن الدولة استطاعت خلال السنوات العشرة الأخيرة إزالة خطر الإرهاب، مقدما الشكر لهم على جهود أبنائهم وتضحيات الأسر البسيطة التى قدمت أبناءها، ما يشكل عبئا كبيرا للحفاظ على ما تم إنجازه.

وقال الرئيس السيسى، إنه يعلم تماما شعور الناس بالخوف، مؤكدا أن هناك ظروفا صعبة نمر بها منذ 3 سنوات بدأت بسبب أزمة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، التى نتمنى أن تنتهى فى أسرع وقت، مشيرا إلى أنه يعى تماما أن الحياة أصبحت صعبة على الناس، معربا عن أمنياته بأن تنتهى تلك الظروف فى أسرع وقت.

وأضاف السيسى، أن كل ذلك يحدث فى ظل زيادة سكانية تقدر بمليونين نسمة سنويا بالإضافة إلى حوالى 7 ملايين ضيف من الدول المجاورة، مضيفا أنه بالرغم من كل تلك الظروف إلا أن الدولة مستمرة فى تقديم الدعم للمواطنين وتتحمل معهم جزءا كبيرا من تكاليف الخدمات.

وقال الرئيس السيسى إن هناك خوف عند الناس يعلمه جيدا، مشيرا الى أن كل الأزمات التى مرت على الشعب المصرى صمدت مصر وتخطتها بفضل صبر الشعب، ونحن بخير وسلام وكل شيء موجود وستتحسن الأمور قريبا، مؤكدا أنه مطمئن للغاية، وأن تلك الظروف ستمر وسنتذكرها بعد أن نتجاوزها ونعبرها مثلما عبرنا من قبل أزمات وتحديات جسام كنا نعتقد وقتها اننا لن نستطيع عبورها.

وحذر الرئيس السيسى، قائلا: "اوعوا حد يأثر فيكم أو يخوفكم.. متخافوش واطمنوا، موجها حديثه للمرأة المصرية بأن يجب أن نتحمل أكثر حتى نعبر من أزماتنا بأمان".

وقال الرئيس السيسى، إنه يتحدث مع مدير الأكاديمية مرتين أسبوعيا للاطمئنان على الطلبة ومتابعة الإجراءات الخاصة بتغذيتهم وتأهيلهم وبناء شخصيتهم حتى يكونوا أمناء وشرفاء، موجها الشكر والتحية والتقدير لأسر الطلاب الجدد لتقديمهم لخدمة الوطن.

وأشار إلى أن هؤلاء الطلاب تخطوا اختبارات كثيرة حتى يتم اختيارهم من بين أعداد كبيرة تقدمت للالتحاق بالأكاديمية وتم انتقاء أفضل العناصر منهم.

وواصل الرئيس السيسى، أن الدولة تبذل جهدا كبيرا جدا ومن خلال الصبر والفهم لما نحن فيه من ظروف صعبة لسنا السبب فيها، وإنما ظروف دولية صعبة لها تداعيات كبيرة جدا جدا على العالم كله، وقد أثرت كثيرا على تكلفة الحياة، سواء كانت طاقة أو سلع أساسية أو مستلزمات إنتاج، مشيرا إلى أن كل الأسعار ارتفعت فى العالم كله.

ولفت السيسى إلى أنه صرح سابقا بأن الدولة تستهدف تحقيق 100 مليار دولار، قائلا إنه عندما نتمكن من أن يكون حجم الحصيلة الدولارية الناتجة عن إيرادات الدولة أكبر من مصروف الدولة المصرية، سواء كانت تشترى بها طاقة أو مواد بترولية أو غيره أو سلع أساسية أو أى احتياجات أخرى، أو عندما يتساوى على الأقل مع دخل الدولة المصرية من الدولار ومصروفها من الدولار ستكون الأمور أحسن من ذلك بكثير.

وأضاف السيسى، أنه دائما يوجه الحكومة للتحرك بسرعة ليكون لدينا حجم أكبر مما نحتاجه فى كل الأشياء، مضيفا أنه تم تحقيق أكثر من 40 أو 50 مليار دولار كحجم صادرات مصرية خلال العشرة أشهر الأخيرة، لكن هذا غير كافيا.

ووجه الرئيس، رسالة إلى الشعب المصرى قائلا: نحن نعانى، ولكن مستمرون والظروف الصعبة ستمر علينا، مشيرا إلى أن مصر مرت بظروف أصعب من ذلك بكثير، والشعب المصرى بعزيمته وصبره استطاع تجاوز هذه الظروف الصعبة وإن شاء الله سنتجاوزها".

ولفت السيسى، إلى أنه خلال الثلاثة أو الأربعة أشهر الماضية كان هناك أزمة كبيرة فى الدولار، مؤكدا أن الأمور تحسنت الآن، قائلا: نحن كنا وعدنا الشعب المصرى إنه خلال شهرين سوف ننهى أزمة السلع الموجودة فى الموانئ وتم الانتهاء من جزء كبير منها وما زلنا نعمل عليها، وليس عندنا مشكلة فى الدولار.

وأكد الرئيس السيسى، أن القوات المسلحة تقوم بدور مهم جدا فى هذا التوقيت الصعب، وتعمل على التخفيف على الناس بتوزيع 3 ملايين كرتونة سلع غذائية على الناس البسطاء والتى ظروفها صعبة والأسعار قاسية عليها، لافتا إلى أن هذا التوزيع مستمر حتى شهر رمضان القادم للتخفيف ما أمكن مع باقى مؤسسة الدولة عن كاهل المواطنين تكلفة السلع الأساسية التى نحتاجها.

وقال الرئيس، إن الأمور رغم أنها صعبة لكن مسيطرين عليها وسنتجاوزها مع بعضنا البعض، على قلب رجل واحد، وهذه من ضمن الأمور التى تختبر بها قدرة الدولة لكشف المعادن على كل المستويات الداخلى والخارجى.