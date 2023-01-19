فوز الزميل أسامة السعيد بجائزة الصحافة المصرية 2022 في التغطية الخارجية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 يناير 2023 06:30 مساءً - تهنئ صوت الأمة الزميل أسامة السعيد بمناسبة فوزه بجائزة الصحافة المصرية 2022 جائزة محمد عيسى الشرقاوى فى التغطية الخارجية، عن موضوع "أكاذيب اثيوبية حول النيل" جريدة الأخبار- مؤسسة أخبار اليوم.

كما قررت لجنة التحكيم منح الجائزةالثانية للزميل/ أحمد عرفة ، عن موضوع "الطريق إلي مستقبل تونس"، جريدة اليوم السابع.

قررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير للزميل/ شريف سمير، عن موضوع "خطاب الكراهية .. "ورقة البريمو" بين المحامية والصحفى، جريدة الأهرام – مؤسسة الاهرام.