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فوز الزميل أسامة السعيد بجائزة الصحافة المصرية 2022 في التغطية الخارجية

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 يناير 2023 06:30 مساءً - تهنئ صوت الأمة الزميل أسامة السعيد بمناسبة فوزه بجائزة الصحافة المصرية 2022 جائزة محمد عيسى الشرقاوى فى التغطية الخارجية، عن موضوع "أكاذيب اثيوبية حول النيل" جريدة الأخبار- مؤسسة أخبار اليوم.

كما قررت لجنة التحكيم منح الجائزةالثانية للزميل/ أحمد عرفة ، عن موضوع "الطريق إلي مستقبل تونس"، جريدة اليوم السابع.

 قررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير للزميل/ شريف سمير،  عن موضوع "خطاب الكراهية .. "ورقة البريمو" بين المحامية والصحفى، جريدة الأهرام – مؤسسة الاهرام.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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