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فوز الزميلة سمر إبراهيم بجائزة الصحافة المصرية 2022 عن فئة التغطية الخارجية

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 يناير 2023 06:30 مساءً - تهنئ "صوت الأمة الزميلة سمر إيراهيم بمناسبة فوزها بجائزة الصحافة المصرية 2022 فئة التغطية الخارجية الجائزة الأولى عن موضوع "الشروق" داخل معسكرات النازحين في دارفور ضحايا الحرب في انتظار حلم السلام"، جريدة الشروق.

ومنحت الجائزة الثانية للزميل خالد الشامي عن موضوع "المصري اليوم تستعرض نتائج حوار القاهرة مع الفصائل الفلسطينية" ، جريدة المصرى اليوم.

كما قررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير، للزميل / ناصر ذو الفقار، عن موضوع "الشيخ جراح تعيد القضية الفلسطينية الي اهتمامات العرب"،جريدة البوابة نيوز.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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