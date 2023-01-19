فوز الزميلة سمر إبراهيم بجائزة الصحافة المصرية 2022 عن فئة التغطية الخارجية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 يناير 2023 06:30 مساءً - تهنئ "صوت الأمة الزميلة سمر إيراهيم بمناسبة فوزها بجائزة الصحافة المصرية 2022 فئة التغطية الخارجية الجائزة الأولى عن موضوع "الشروق" داخل معسكرات النازحين في دارفور ضحايا الحرب في انتظار حلم السلام"، جريدة الشروق.

ومنحت الجائزة الثانية للزميل خالد الشامي عن موضوع "المصري اليوم تستعرض نتائج حوار القاهرة مع الفصائل الفلسطينية" ، جريدة المصرى اليوم.

كما قررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير، للزميل / ناصر ذو الفقار، عن موضوع "الشيخ جراح تعيد القضية الفلسطينية الي اهتمامات العرب"،جريدة البوابة نيوز.