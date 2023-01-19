«صوت الأمة» تهنئ الزملاء باليوم السابع على فوزهم بجوائز الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 يناير 2023 06:30 مساءً - تكريم عادل السنهوري وزينب عبداللاه لمشاركتهما فى تحكيم الجوائز



حققت صحيفة "صوت الأمة" نجاحا جديدا يضاف إلى رصيد نجاحاتها المتوالية، بعد حصد محرريها لـ 9 جوائز وشهادات تقدير فى جوائز الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين.. وهم: وائل السمرى، وأحمد يعقوب، وأحمد جمال الدين، ونهير عبد النبي، وأحمد عرفة، وخلود رفعت، وصابر سعيد، ورحمة خليفة، وهاجر السيد ومنة الله حمدى.

أعلنت نقابة الصحفيين نتيجة مسابقة جوائز الصحافة المصرية 2022 للأعمال الصحفية المنشورة عام 2021 وأسماء الفائزين في المسابقة بعد اجتماعها مع لجان تحكيم المسابقة برئاسة دعاء النجار ،المشرف العام على جوائز الصحافة المصرية ، وعرضت اللجان نتيجة كل فرع من فروع المسابقة وحيثيات اختيارها وتم اعتمادها وجاءت النتيجة على النحو التالى :-

مسابقة جوائز الصحافة المصرية

أولاً:- الجوائز العامة

1-: جائزة الإخراج:

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى للزميل أحمد يحيى، عن إخراج ملحق بعنوان "المياه شريان الحياة وأساس التنمية" جريدة روزاليوسف.

كما قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية للزميل أحمد معوض، عن إخراج ملحق بعنوان "العاصمة الإدارية شهادة ميلاد الجمهورية الجديدة" جريدة أخبار اليوم.

2-جائزة الكاريكاتير:

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى للزميل أحمد دياب، عن كاريكاتير بعنوان "الفوضى الخلاقة" جريدة روزاليوسف.

كما قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية للزميل محمد الصباغ، عن كاريكاتير بعنوان غياب الدور الرقابى لجهاز حماية المستهلك وارتفاع أسعار الوقود بجريدة صوت الملايين.

3- جائزة التحقيق الصحفي:

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى عمل مشترك بين كل من سامح غيث – محمد الصاوى، عن موضوع "حاكمات الدم والصلح.. الوجه الخفي لسيدات الثأر"، العمل نشر بموقع مصراوى.

مناصفة مع الزميل محمد سامي أبو قرع غنيم، عن موضوع "دعم وهمي.. تحقيق يكشف كيف يستولي أصحاب المخابز على أموال الدعم من المواطنين"، العمل نشر بموقع مصراوى.

كما قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية عمل مشترك بين كل من صلاح لبن - أحمد سعيد حسانين، عن موضوع "سقطوا من الشقوق.. عندما يكون للمعاناة وجه طفل"، والعمل نشر بموقع الأهرام أون لاين، مناصفة مع الزميلة هند رأفت عن موضوع "رحلة مع الوجع والمجهول"، جريدة الأهرام المسائى – مؤسسة الأهرام .

قررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير لكل من الزملاء:

إنجي طه - أسماء عز الدين، عن موضوع "ذنب لا تغفره سنوات الرعاية "الشهادة وحدها لاتكفى.. مغامرة الوفد تثبت صورية ونقص فحوصات شهادات الزواج الصحية"، جريدة الوفد.

والزميل أحمد جمال الدين عن موضوع "بيزنس تقارير كورونا.. اليوم السابع تتبع سماسرة بالمستشفيات يبعون تقارير الإصابة بفيرس كورونا وتسعيرة مختلفة لكل حالة" جريدة اليوم السابع.

والزميلة سارة محمد سيف الدين، عن موضوع "الصم وضعاف السمع.. اسمعوهم.. صوتهم ونس" - مجلة نصف الدنيا – مؤسسة الأهرام.

4- جائزة الحملات الصحفية:

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى مناصفة بين الزميل أحمد سعد، عن حملة بعنوان "مغامرة داخل العزل.. الجميع يبحث عن حياة العمل"، جريدة الأخبار، والزميلة نهى وجيه عن حملة بعنوان "أكاديمية "زاد" مصنع الإرهابيين" جريدة الدستور.

كما قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية مناصفة بين الزميل أحمد عبدالنعيم، عن حملة بعنوان "الاحتفال بالحقير في بيت الأصيل"، جريدة الأخبار المسائى، والزميل حجاج الحسينى، عن حملة بعنوان "حمله تبوير أراضى قرية سبري باي بطنطا لإنشاء مدن طنطا الجديدة على الأراضي الزراعية" جريدة الأهرام- مؤسسة الأهرام.

وقررت اللجنة أيضا منح شهادة تقدير لكل من:

الزميل عبدالرحمن عبادى، عن حملة بعنوان "سماسرة التعليم العالى" جريدة الأهرام – مؤسسة الأهرام

الزميل / محمود هاشم عن حملة عن "فساد الصحة والعيادات الخاصة" جريدة الوفد.

5- جائزة الحوار الصحفي:

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى للزميل حازم بدر عن، "سلسلة حوارات مع "علماء الظل"، جريدة الأخبار، ومنح الجائزة الثانية للزميل أحمد سنجاب، عن حوار بعنوان "رئيس الحكومة اللبنانية لمدير وكالة أنباء الشرق الأوسط فى لبنان"، وكالة أنباء الشرق الأوسط.

كما قررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير للزميل طارق السنوطى، عن حوار بعنوان "وزير الخارجية الروسى فى حوار لـــ"الأهرام" آفاق واعدة للتعاون الإستراتيجى بين مصر وروسيا"، جريدة الأهرام – مؤسسة الأهرام.

6- جائزة التغطية الخارجية:

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى للزميلة سمر إبراهيم عن موضوع "الشروق" داخل معسكرات النازحين في دارفور ضحايا الحرب في انتظار حلم السلام"، جريدة الشروق.

ومنح الجائزة الثانية للزميل خالد الشامي عن موضوع "المصري اليوم تستعرض نتائج حوار القاهرة مع الفصائل الفلسطينية"، جريدة المصرى اليوم.

كما قررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير للزميل ناصر ذو الفقار، عن موضوع "الشيخ جراح تعيد القضية الفلسطينية الي اهتمامات العرب"، جريدة البوابة نيوز.

7- جائزة الصحافة الاقتصادية:

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى للزميل مجدى سلامة، عن موضوع "بعد 67 عاماً فى الخدمة "الحديد والصلب".. تفاصيل "الرصاصة الأخيرة" جريدة الوفد.

كما قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية للزميل رضا رفعت، عن موضوعى "مصر مركز لوجستى عالمى" و"حياة كريمة للصعيد الجوانى"، مجلة صباح الخير- مؤسسة روزاليوسف.

8- جائزة الصحافة الرياضية:

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى للزميل مدحت رشدى، عن موضوع "ملف بعنوان الهروب الكبير وكشف المستور فى الجبلاية" جريدة أخبار اليوم – مؤسسة أخبار اليوم.

كما قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية عمل مشترك بين كل من شريف مدحت – محمد يحيى، عن "سلسلة حوارات مع أصحاب الميدلية الاولمبية"، وحوارات قادرون باختلاف، بوابة روز اليوسف، مناصفة مع الزميل جلال الشافعي عن موضوع "الكرة العربية.. ملاعب عالمية تفتقد صناعة المواهب" جريدة الاهرام – مؤسسة الأهرام.

9-جائزة الصحافة الثقافية:

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى للزميل محمد حمدى أمين وشهرته "محمد قنديل" عن موضوع "كتب الدم على الأرصفة" جريدة الأخبار- مؤسسة أخبار اليوم.

كما قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية مناصفة بين الزميلين وائل السمرى عن موضوع "قيامة قاموس مجهول" جريدة اليوم السابع، والزميل صلاح البيلى عن موضوعى "حوار مع الناقد الكبير د.محمد عبدالمطلب" وحوار مع شوقى حجاب، جريدة الاهرام – مؤسسة الأهرام.

قررت لجنة التحكيم منح شهادات تقدير للزملاء:

1- إيهاب مصطفى عن موضوع "وداع الكبار" جريدة الدستور.

2- حسام الضمرانى عن موضوع "خبيئة محفوظ"، جريدة الدستور.

3- عرفة محمد أحمد، عن موضوع "الشاعر محمد ابراهيم أبوسنة"، نشر العمل بجريدة الأهرام.

10- جائزة الصحافة الفنية:

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى عمل مشترك بين كل من الزميل محمد الشماع، والزميل عبدالمجيد عبدالعزيز، عن موضوع "ليلة اختفاء ميمو وجمال رمسيس.. البحث عن آل عفيفى" جريدة الأخبار المسائى.

كما قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية للزميلة سماح جاه الرسول، عن موضوع "رواد الغناء الأوبرالى" مجلة الإذاعة والتليفزيون.

11- جائزة التصويرالصحفي:

قررت لجنة التحكيم حجب الجائزة الأولى ومنح الجائزة الثانية للزميل محمد أسد، عن عمل بعنوان "قصة مصورة عن المكفوفين تحت عنوان أصحاب لمة لفاقدى البصر" جريدة الدستور.

12- صحافة الفيديو: قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى عمل مشترك بين كل من الزميلة نهير عبدالنبى- والزميلة خلود رفعت، عن فيديو بعنوان "عائلة فريدة" موقع اليوم السابع.

و قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية للزميلة هاجر السيد عن فيديو بعنوان "من الست للأستاذة.. لوزة محت أميتها ووصلت للماجستير"، وتمنح الزميلة رحمة خليفة شهادة تقدير، موقع اليوم السابع.

كما قررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير، للزميلة منة الله حمدى، والزميل صابر سعيد، عن فيديو بعنوان "صبرية تتحدى صعاب التعب بضحكة رضا" موقع اليوم السابع.

ثانياً : الجوائز الخاصة:

1-جائزة الشهيد (للتغطية الميدانية للأحداث الخطيرة):

قررت لجنة التحكيم حجب الجائزة

2-جائزة إحسان عبد القدوس في السبق الصحفي :- قررت اللجنة حجب الجائزة

3- جائزة أحمد رجب في الكتابة الساخرة: قررت لجنة التحكيم منح الجائزة للزميل أمير لاشين، عن موضوع "لاء يا طارق..لاء"، جريدة الاخبار.

كما قررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير للزميل وائل الملاح، عن موضوع "احترس المدام ترجع إلى الخلف" مجلة نصف الدنيا – مؤسسة الأهرام.

4-جائزة سعيد سنبل في المقال الاقتصادي: قررت لجنة التحكيم حجب الجائزة

5- جائزة مجدى مهنا فى العمود الصحفى:

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى للزميل أحمد سعيد طنطاوى، عن موضوع "الاستثمار فى التطبيقات.. كلوب هاوس مثالًا"، بوابة الأهرام.

ومنح الجائزة الثانية مناصفة بين الزميلة حنان فكري، عن موضوع "مهزلة الحصول على اللقاح" جريدة وطنى، والزميل مصطفى عبيد، عن موضوع "البخارى هو الحل" جريدة الوفد.

6-جائزة محمد عيسى الشرقاوى فى التغطية الخارجية:

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الاولى للزميل أسامة السعيد، عن موضوع "أكاذيب أثيوبية حول النيل" جريدة الأخبار- مؤسسة أخبار اليوم.

كما قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية للزميل أحمد عرفة، عن موضوع "الطريق إلي مستقبل تونس"، جريدة اليوم السابع.

قررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير للزميل شريف سمير، عن موضوع "خطاب الكراهية.. "ورقة البريمو" بين المحامية والصحفى، جريدة الأهرام – مؤسسة الأهرام.

7- جائزة سمير عبدالقادر فى الصحافة الاقتصادية:

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة مناصفة بين الزميلين محمد فتحى، عن موضوع "على غرار حملة "المجتمع الجديد" بكوريا الجنوبية.. مشروعات شباب القرى تضع مصر على طريق النمور الآسيوية، مجلة الشباب – مؤسسة الأهرام، والزميلة ميرفانا ماهر عن موضوع سلسلة بعنوان" واشنطن – بكين.. عودة الحرب الباردة"، نشر العمل بمجلة صباح الخير- مؤسسة روزاليوسف.

8-جائزة حسين عبدالرازق فى الصحافة الاستقصائية:

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة للزميل أحمد صبحى، عن موضوع "جابابنتين" مادة دوائية تفتك بعقول المصريين، نشر العمل بجريدة المال.

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة مناصفة بين الزميلين حاتم نعام، عن موضوع مجلسنا واحد ومعلمنا واحد نشر العمل بجريدة اخبار اليوم، والزميل الدكتور أحمد السيد أحمد عن موضوع الوصاية الغربية على حقوق الإنسان.. سلعة بائرة العمل نشر بجريدة الاهرام – مؤسسة الأهرام.

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة للزميل وليد نايف بعنوان الحصان والصياد، العمل نشر بمجلة علاء الدين – مؤسسة الأهرام.

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة للزميلة مها عمران عن موضوع "إشراقة خمسينية" العمل نشر بمجلة صباح الخير – مؤسسة روزاليوسف

كما قررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير للزميل / أحمد يعقوب، عن موضوع "7 رسائل من أعلى جبال لبنان"، العمل نشر بجريدة اليوم السابع.

الزميل حسام فوزى جبر، عن موضوع "كفيف يحمل قعيد"، والعمل نشر بجريدة الدستور.

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة للزميل أشرف سيد، عن موضوع "سفيرات المحبة والسلام"، والعمل نشر بمجلة نصف الدنيا – مؤسسة الأهرام.

كما قررت لجنة التحكيم منح شهادة التقدير للزميلة عفاف حمدى، عن موضوع "العنف ضد الفتيات"الجائحة المستمرة"،العمل نشر بجريدة البوابة نيوز.

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى للزميل محمد عبدالفتاح، عن موضوع "الأخبار".. ترصد بالكاميرا وتحلل بالارقام... تأثير التغييرات المناخية فى الإسكندرية والدلتا، العمل نشر بجريدة الأخبار – مؤسسة أخبار اليوم

كما قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية للزميلة إنجى الطوخى، عن موضوع سبائك الذهب من المخلفات الإلكترونية.. حلم الثراء القاتل" العمل نشر بجريدة الوطن.

وكرمت نقابة الصحفيين، الكاتب الصحفى عادل السنهورى، رئيس التحرير التنفيذى لـ"اليوم السابع" ، والكاتبة الصحفية زينب عبداللاه من أعضاء لجنة تحكيم جوائز الصحافة المصرية، وعدد من المحكمين، وذلك عقب اعتماد نتيجة المسابقة نهائيا.