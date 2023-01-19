الرئيس السيسى: كل ظروف صعبة اختبار لكشف المعادن.. ومعندناش مشكلة فى الدولار

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 يناير 2023 06:30 مساءً - تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن أزمة الدولار قائلا: "كان فيه مشكلة كبيرة في الدولار خلال الـ 3 أشهر الماضية ، لكن بقول للناس وعدنا إنه خلال شهرين هننهي تكدس البضائع في الموانئ ، وانهينا جزء كبير منها ومعندناش مشكلة في الدولار".

أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته امام طلبة الكلية الحربية: "القوات المسلحة بتقوم بدور مهم جدا في الفترة الصعبة دي للتخفيف على الناس البسيطة واللى ظروفها صعبة والاسعار قاسية عليها بتوزع 3 مليون كرتونة لغاية شهر رمضان للتخفيف ما امكن عن كاهل المواطنين.

تابع الرئيس: "الأمور الحمد لله رغم انها صعبة لكن مسيطرين عليها وهنقدر نتجاوزها ومع بعض كلنا على قلب رجل واحد كل المصريين هنقدر نتغلب ونتجاوز الفترة دي..كل ظروف صعبة بتمر على اى دولة هو اختبار لقدرة الدولة وبتبقا اختبارات لكشف المعادن على كل المستويات الداخلية والخارجية ومعادن الدنيا كلها بتظهر في الازمة وفرصة نتعرف على قدراتنا في التحمل.

واصل الرئيس: "كل محنة بتمر علينا بفضل الله بتتحول الى منحة بالإرادة والعمل والامل ان احنا نقدر نتجاوز اى مسالة بفض الله سبحانه وتعالى".