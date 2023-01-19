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الفريق أسامة عسكر يشهد بيانا للتكتيكات الصغرى والمهارة بالمنطقة الجنوبية

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 يناير 2023 06:29 مساءً - شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بياناً عملياً للتكتيكات الصغرى والمهارة فى الميدان لإحدى وحدات المنطقة الجنوبية العسكرية ، وذلك فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة .

بدأ البيان بكلمة اللواء أركان حرب محب حبشى خليل قائد المنطقة الجنوبية العسكرية أكد خلالها على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة لتطوير وتحديث أساليب التدريب القتالى داخل المنطقة الجنوبية العسكرية ، مشيراً إلى أن حماة الإتجاه الإستراتيجى الجنوبى سيظلوا محافظين على الإستعداد القتالى العالى بما يمكنهم من تحقيق كافة المهام المكلفين بها للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته .

أعقب ذلك تقديم مراحل البيان العملى والتوجيه الطبوغرافى وأوضاع القوات داخل البيان ،وإستعراض المهارات الأساسية للفرد والجماعة فى الميدان والتدريب التكتيكى المجمع للعناصر التخصصية .

وفى نهاية البيان نقل الفريق أسامة عسكر تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لكافة العناصر المشاركة بالبيان ، مشيداً بالمستوى الراقى الذى ظهرت به كافة العناصر المنفذة للبيان ، مما عكس مستوى الإستعداد القتالى العالى والإحترافية فى تنفيذ المهام ، كما ناقش عدد من القادة والضباط المشاركين بالبيان فى الأسلوب الأمثل لتنفيذ كافة الإجراءات والإستفادة منها لرفع الكفاءة القتالية على كافة المستويات .

كما قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمرور على قاعدة برنيس البحرية للإطمئنان على الحالة الإدارية والمعيشية والجاهزية القتالية بالقاعدة ، مشيداً بما لمسه من إستعداد قتالى وروح معنوية عالية وقدرة على تنفيذ كافة المهام لحماية سواحل مصر ومياهها الإقليمية .

حضر البيان عدد من قادة القوات المسلحة .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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