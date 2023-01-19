الرئيس السيسي: ما تحقق خلال الـ 10 سنوات الماضية أمر نفتخر به...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 يناير 2023 06:29 مساءً - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ما تحقق خلال العشر سنوات الماضية أمرا عظيما جدا ونفتخر به جميعا، مضيفا: "نشكر بيه ربنا سبحانه وتعالى انه حققلنا النجاح ده.. يا ترى ده حافز لينا؟ .. نعم ودافع لينا نكون جاهزين أكثر لحماية بلدنا".

أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته أمام طلبة الكلية الحربية: "كل ما القوات المسلحة ومؤسسات الدولة المصرية قوية هتقدر تجابه التحديات المختلفة ، واذا فرض عليها التحدي لا بقدراتها تمنع التحدى من الأصل.. فعندما تكون قادرا قويا مستعدا صدقوني ده تمن كبير قوي لمنع الصراع من أصله لأن العملية حسابية فاذا كانت الدولة قوية وقادرة بيمنع كتير من الشرور".