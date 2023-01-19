عاجل- السيسى عن الأزمة الاقتصادية: الحمد لله مسيطرين على الأمور

جدة - نرمين السيد - وأضاف "السيسى" خلال لقاءه بعدد من الأسر وأهالى الطلبة المستجدين بـ الأكاديمية العسكرية أثناء زيارتهم لأبنائهم، أن القوات المسلحة توزع 3 ملايين كرتونة، وإن شاء الله الأمر ده هنعمله لغاية شهر رمضان، حتى نخفف ما أمكن، مع بقية مؤسسات الدولة، عن كاهل المواطنين التكلفة الأساسية التى نحتاجها.

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