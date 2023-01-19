محافظ كفر الشيخ: رفع 2001 طن مخلفات بـ14 مركزا ومدينة

جدة - نرمين السيد - وقال محافظ كفر الشيخ، جمال نور الدين - فى بيان - إن الحملات شملت مراكز بيلا والحامول وفوه ومطوبس وقلين والرياض ومسير وسيدى غازى وسيدى سالم ومطوبس وبلطيم ومصيف بلطيم ودسوق والبرلس. وأضاف: يأتى ذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم ووفقا لخطة الدولة للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030). وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على بذل مزيد من الجهد للنهوض بكل الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فى قطاع النظافة بكل الطرق الممكنة، وفقا للإمكانات المتاحة، موجها الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات مشرفى النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين.

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