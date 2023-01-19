أسامة ربيع يتفقد شركة قناة السويس للاستزراع السمكى

جدة - نرمين السيد - تفقد أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، شركة قناة السويس للاستزراع المائى، يرافقه عدد من قيادات الهيئة والشركة؛ لمتابعة سير العمل والوقوف على مستجدات أعمال التطوير بالشركة.





واطمأن ربيع، خلال جولته اليوم الخميس، على معدلات تطوير أحواض الاستزراع السمكى، حيث انتهت الشركة بالفعل من تطوير 280 حوضا

فيما يجرى العمل حاليا على تطوير 112 حوضاآأخرين، بنسبة إنجاز بلغت 91 % من أعمال تطويرها بالكامل، ومن المقرر انتهاء أعمال التطوير للمرحلة الأولى بالمزرعة خلال الربع الأول من العام الجارى.

وتابع رئيس الهيئة مستجدات تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمزرعة ضمن أعمال التطوير الجارية، حيث انتهت أعمال إنشاء مبنى الاستقبال، كما قاربت أعمال إنشاء السور الخارجى المحيط بالمزرعة على الانتهاء، بنسبة إنجاز تجاوزت 95 %، ويجرى العمل حاليا على إنشاء مصنع تجهيز وتعبئة الأسماك، حيث تم وضع الأساسات وتجهيز الجمالونات المعدنية.

يأتى ذلك بالتوازى مع أعمال إنشاء 4 مخازن وورشة للأعمال الميكانيكية ومبنى إدارى، وذلك تحت إشراف الإدارة الهندسية بهيئة قناة السويس، من خلال شركة ترسانة السويس البحرية، وشركة قناة السويس للاستثمار المقاول الرئيسى للمشروع، ومشاركة ما يزيد عن خمسة عشر شركة مقاولات وطنية.

وتعرف ربيع، على معدلات الحصاد المتوقعة بالأحواض المستزرعة، حيث يجرى العمل حاليا على استكمال حصاد أحواض البلطى واحواض أسماك العائلة البورية (بورى - طوبارة)، والمتوقع وصول إجمالى كميات الحصاد بعد انتهاء موسم الحصاد إلى 135 طنا.

فيما تترقب الشركة، بدأ حصاد موسم أسماك الدنيس مطلع الأسبوع المقبل، بكمية حصاد متوقعة قدرها 800 طن، بينما من المقرر أن يبدأ الاستعداد لموسم زراعة الجمبرى، تمهيدا لبدء زراعته خلال شهر مايو المقبل.

وحرص الفريق ربيع على الاجتماع بالعاملين فى الشركة، وحثهم على بذل مزيد من الجهد للانتهاء من أعمال تطوير المزرعة وفق الجدول الزمنى المحدد، والعمل على زيادة معدلات إنتاجية الأحواض المستزرعة، وتعظيم الاستفادة من المزرعة على النحو الأمثل، بما يحقق زيادة معدلات استزراع الأسماك بجودة عالية وبأسعار مناسبة تلبى احتياجات السوق المحلية.