معهد الدراسات الدبلوماسية وجامعة الخارجية بأذربيجان يوقعان اتفاقيات تعاون

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى سياق علاقات الصداقة المتميزة، التى تربط بين مصر وأذربيجان على الصعيد الثنائى، وحرص البلدين على تطوير وتنمية أوجه التعاون القائمة بينهما فى شتى المجالات ذات المصلحة المشتركة.

وقع على المذكرة، السفير وليد حجاج، مدير معهد الدراسات الدبلوماسية، والدكتور فيراز إسماعيل زادة نائب رئيس جامعة وزارة الخارجية الآذرية، وذلك فى العاصمة الآذرية باكو وبحضور السفير المصرى لدى أذربيجان هشام ناجى.

يذكر أن مدير المعهد أجرى زيارة إلى باكو تلبية لدعوة من رئيس جامعة الخارجية الآذرية السفير حافظ باشايف.

تباحث الطرفات سبل توسيع رقعة التعاون والأنشطة المشتركة القائمة بين المعهد والجامعة، بما فى ذلك عبر تنظيم البرامج التدريبية، وتبادل الزيارات بين الملحقين الدبلوماسيين المتدربين بالمعهد والطلاب الدارسين فى جامعة الخارجية الآذرية.وجامعة بأذربيجان يوقعان اتفاقيات تعاون