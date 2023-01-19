سفير مصر بلندن يشارِك فى مائدة حوار حول فرص الاستثمار المستدام بالسوق

جدة - نرمين السيد - شارك السفير شريف كامل، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المتحدة، فى مائدة حوار مع ممثلى القطاع الخاص البريطانى لبحث فرص الاستثمار بالمشروعات المستدامة فى السوق المصرية، فضلا عن مناقشة تطورات أداء الاقتصاد المصرى فى ظل تأثير الأوضاع الاقتصادية العالمية.





وشارك فى مائدة الحوار كل من جيفرى دونالدسون، مبعوث رئيس الوزراء البريطانى للتجارة مع مصر، والسيد جاريث بايلى، السفير البريطانى فى القاهرة، وكذلك مديرة قطاع الاستثمار بمشروعات البنية التحتية فى مؤسسة الاستثمار الدولى البريطانية، وذلك بتنظيم من الغرفة التجارية المصرية البريطانية.

وقا السفير كامل إن مصر والمملكة المتحدة تعتزان بما يجمعهما من روابط متميزة فى كل القطاعات التجارية والاستثمارية، والتى توطدت أصولها على مدار العقود الماضية من خلال استمرار التنسيق والمتابعة الوثيقة فى إطار القنوات الرسمية وعبر ممثلى القطاع الخاص.

وأكد حرص الجانب المصرى بالتنسيق مع نظرائه فى المملكة المتحدة على التعامل مع كل شواغل قطاع الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية الهامة بالمجالات محل الاهتمام، ومنها مشروعات البنية التحتية المستدامة، والاستثمار فى قطاعى التعليم والرعاية الصحية، ومجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف: يأتى ذلك فضلا عما توفره المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من فرص مهمة بالعديد من الصناعات الحيوية، وكذلك الفرص التى ستوفرها وثيقة سياسة ملكية الدولة إثر إتاحة مساهمة أوسع أمام القطاع الخاص للمشاركة فى مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وشدد السفير كامل، على أهمية استفادة القطاع الخاص من آليات التعاون التى تكفلها اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية الموقعة بين البلدين فى ديسمبر 2020.

وأشار إلى زيادة حجم التبادل التجارى منذ التوقيع على الاتفاقية، وكذلك انعقاد الدورة الأولى لمجلس المشاركة المصرى البريطانى برئاسة وزيرى خارجية البلدين فى يوليو الماضى، والتطلع للبناء على مخرجات اجتماع مجلس المشاركة للوصول بأطر التعاون التجارى والاستثمارى بين مصر والمملكة المتحدة إلى المستويات المرجوة.

من جانبه، أعرب مبعوث رئيس الوزراء البريطانى للتجارة مع مصر عن تقديره لأطر التعاون المتنامية بين مصر والمملكة المتحدة، وحرصه على تحديد مشروعات معينة لتطوير التعاون بمجالى التجارة والاستثمار خلال الفترة القادمة.

يأتى ذلك استنادا إلى دعم رئيس الوزراء البريطانى لهذا الأمر، وكذلك الفرص الاستثمارية المهمة التى يتيحها الاقتصاد المصرى فى القطاعات الجاذبة لمجتمع الأعمال البريطانى، داعيا ممثلى القطاع الخاص لزيارة مصر ضمن البعثة التجارية المقرر تنظيمها أوائل مارس القادم للتعرف على الإمكانات المتاحة للاستثمار فى المجالات المختلفة.