عاجل- السيسى: مصر اعتمدت منهجا لتقليل تداعيات أزمة كورونا

جدة - نرمين السيد - وأضاف "السيسى" خلال لقاءه، اليوم الخميس، بعدد من الأسر وأهالى الطلبة المستجدين بـ "الأكاديمية العسكرية" أثناء زيارتهم لأبنائهم، أن مصر صمدت أمام أزمات كثيرة بفضل قوة شعبها وتماسكه.

والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الخميس، عددا من أسر وأهالى الطلبة المستجدين بالأكاديمية العسكرية، فى أثناء زيارتهم أبنائهم.