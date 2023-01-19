جدة - نرمين السيد - وأضاف "السيسى" خلال لقاءه، اليوم الخميس، بعدد من الأسر وأهالى الطلبة المستجدين بـ "الأكاديمية العسكرية" أثناء زيارتهم لأبنائهم، أن مصر صمدت أمام أزمات كثيرة بفضل قوة شعبها وتماسكه.
والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الخميس، عددا من أسر وأهالى الطلبة المستجدين بالأكاديمية العسكرية، فى أثناء زيارتهم أبنائهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- السيسى: مصر اعتمدت منهجا لتقليل تداعيات أزمة كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.