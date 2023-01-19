السفير المصرى لدى كوريا الجنوبية يستقبل النائب الأعلى لرئيس شركة هيونداى

جدة - نرمين السيد - استقبل السفير خالد عبد الرحمن، سفير جمهورية مصر العربية لدى كوريا الجنوبية، بارك تشيول، النائب الأعلى لرئيس شركة هيونداى سامهو للصناعات الثقيلة، المتخصصة فى بناء حاويات البضائع وناقلات الغاز المسال وتشييد منصات الغاز الطبيعى المسال.





واستعرض السفير المصرى، الجهود التى تبذلها الدولة المصرية، لتوطين الصناعات المختلفة وجذب الاستثمارات، من خلال الحوافز المختلفة التى تقدمها للشركات للاستثمار فى مصر، وبخاصة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والاكتشافات الأخيرة من الغاز الطبيعى فى مصر وبخاصة فى منطقة البحر المتوسط، مؤكدا أهمية استفادة الشركة من تلك المزايا الضخمة وغير المسبوقة. من جانبه، قال النائب الأعلى لرئيس الشركة، إن مجموعة هيونداى توكد على اهتمام الشركة بتوسيع دوائر تعاونها، وبخاصة مع دول الشرق الأوسط ومصر، ولا سيما مع المزايا التى تقدمها مصر والطفرة التى تشهدها خلال السنوات الماضية.

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