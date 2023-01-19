غدا.. قطع المياه عن عدة المناطق بالقاهرة لمدة 24 ساعة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 يناير 2023 05:25 مساءً - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن قطع المياه عن مناطق (منشية السلام – والمجاورات من المجاورة الأولى حتى المجاورة العاشرة) بمنطقة المشروع الأمريكى بحلوان، والمراحل الأولى والثانية والثالثة بمدينة 15 مايو وذلك اعتبارا من الساعة الحادية عشر مساء يوم الجمعة الموافق 20-1-2023 ولمدة 24 ساعة.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظراً لقيام جهاز 15 مايو باستكمال أعمال تغيير الخط الرئيسى ومحابس السحب والطرد بطلمبات المياه لرافع المشروع الأمريكى.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، ووفرت الشركة سيارات مياه صالحة للشرب مجانا بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ۱۲۵.