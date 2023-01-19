”القوى العاملة” : جولة ميدانية للمنطقة الصناعية بكوم أبو راضى ببنى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 يناير 2023 05:25 مساءً - نظمت مديرية القوى العاملة ببنى سويف ، زيارة ميدانية لمصنع روندى للسيراميك ، ومصنع الماسة للأدوات الصحية ، بالمنطقة الصناعية بكوم ابوراضى بالواسطى ، وذلك ضمن احتفالات المصنع لحصوله على شهادة الايزو 40001 ، يأتى ذلك ضمن سلسلة الزيارات الميدانية التى تقوم بها المديرية على المنشآت كثيفة العمالة التى تعمل داخل المحافظة للإطمئنان على سير العمل والإنتاج بداخلها وتعزيزاً لعلاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الاعمال وتوفير مناخ عمل مناسب .

وأوضحت مديرية القوى العاملة ببنى سويف في تقريرها الذى تلقته الوزارة ، ان المديرية نظمت زيارة ميدانية للمنطقة الصناعية بكوم أبو راضى بالواسطى شملت مصنع روندى للسيراميك والذى يعمل به 949 عامل وعدد 50 عامل من ذوى الهمم ،بقوة إنتاج 37 ألف متر باليوم الواحد ،ولمصنع الماسة للأدوات الصحية أحد المصانع الحديثة بالمنطقة الصناعية والذى بقوة 70 عامل وعاملة ، وذلك للإطمئنان على أحوال العمال وسير الانتاج بداخلهم .

ونوهت المديرية إلى أن المصانع يتوفر بها موصلات مجانية لكافة أنحاء المحافظة مع وجود مميزات خاصة وحوافز انتاج للعاملين ، كما تقوم بتوفير رعاية صحية وتأمينية لجميع العاملين ، مع التأكيد على دور المديرية الهام في توفير فرص عمل لائقة للشباب داخل المنشآت العاملة بالمحافظة خاصة ذوى الهمم واستكمال نسبة الـ 5 % من إجمالى العمال من تلك الفئة ، مع التأكد من تطبيق الحد الادنى للاجور لجميع العاملين وفق أخر كتاب دورى صادر من الوزارة .