عاجل- السيسى: كل محنة بتمر علينا بتتحول لمنحة بالإرادة والأمل

جدة - نرمين السيد - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، فجر اليوم الخميس، عددا من أسر وأهالى الطلبة المستجدين بالأكاديمية العسكرية، فى أثناء زيارتهم أبنائهم.



جدة - نرمين السيد - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، فجر اليوم الخميس، عددا من أسر وأهالى الطلبة المستجدين بالأكاديمية العسكرية، فى أثناء زيارتهم أبنائهم. وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كلمته: "كل محنة بتمر علينا، بفضل ربنا سبحانه وتعالى، بتتحول لمنحة بالإرادة والأمل".

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