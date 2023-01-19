عاجل- الرئيس السيسى: معندناش مشكلة فى الدولار

جدة - نرمين السيد - وفى كلمته، تحدث الرئيس السيسى، عن الوضع الحالى فى الدولة المصرية.

وقال الرئيس السيسى: "نعانى لكن الحمد لله عايشين وهنقدر نعيش، والظروف الصعبة هتمر علينا، وياما مرت على مصر ظروف أصعب من كده، والشعب المصرى بعزيمته وفهمه وصبره، استطاع تجاوز الظروف الصعبة، وإن شاء الله سنتجاوزها".

وواصل الرئيس حديثه: "فى الشهرين 3 أو 4 اللى فاتوا، كان فى مشكلة كبيرة فى الدولار، لكن الحمد لله رب العالمين، أنا بقول للناس فى مصر إن الأمور اتحسنت، كنتو بتسمعوا إن فى سلع بالموانى، الحمد لله إننا وعدنا الشعب المصرى خلال شهرين سنننهى هذه المسألة، والحمد لله أنهينا جزء كبيرا منها، وماشيين ومعندناش مشكلة فى الدولار".