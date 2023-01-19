عاجل- الرئيس السيسى: سنعلن قريبا انقضاء موجة الإرهاب التى عانت منها مصر

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن القوات المسلحة وبالتعاون مع الشرطة المصرية نجحت فى تحقيق الكثير من النجاحات فى تأمين الدولة المصرية، بما فيها محافظة شمال سيناء.

وأضاف الرئيس السيسى: "قعدنا 9 سنوات نبذل فيها تضحيات كبيرة من أبنائنا من الضباط وضباط الصف والجنود وحتى المدنين".

وأضاف الرئيس السيسى أن الدولة المصرية نجحت فى تحقيق نجاحات عديدة، وقريبا سيتم الإعلان على انقضاء موجة الإرهاب التى عانت منها مصر طيله 10 سنوات، موضحا: "قريبا بفضل الله نعلن أن الموجة اللى قابلتها مصر خلال الـ10 سنين الاخيرة تم الانتهاء منها والسيطرة عليها".