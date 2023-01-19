جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن القوات المسلحة وبالتعاون مع الشرطة المصرية نجحت فى تحقيق الكثير من النجاحات فى تأمين الدولة المصرية، بما فيها محافظة شمال سيناء.
وأضاف الرئيس السيسى: "قعدنا 9 سنوات نبذل فيها تضحيات كبيرة من أبنائنا من الضباط وضباط الصف والجنود وحتى المدنين".
وأضاف الرئيس السيسى أن الدولة المصرية نجحت فى تحقيق نجاحات عديدة، وقريبا سيتم الإعلان على انقضاء موجة الإرهاب التى عانت منها مصر طيله 10 سنوات، موضحا: "قريبا بفضل الله نعلن أن الموجة اللى قابلتها مصر خلال الـ10 سنين الاخيرة تم الانتهاء منها والسيطرة عليها".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- الرئيس السيسى: سنعلن قريبا انقضاء موجة الإرهاب التى عانت منها مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.