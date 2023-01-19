وزير التعليم: نعمل على مواكبة المدارس للتحول الرقمى وتوفير فصول مرنة

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماعا مع مسؤولى هيئة الأبنية التعليمية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة موقف الأبنية التعليمية ومناقشة خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة للطلاب داخل المدارس.





ورحب، اليوم الخميس، وزير التربية والتعليم، بالحضور، وأكد أهمية المدرسة كمؤسسة تعليمية يتم فيها بناء شخصية الإنسان المصرى من مرحلة الطفولة، مشيرا إلى دور الهيئة فى بناء المدارس التى تستوعب المواليد الجدد.

وشدد الوزير، على ضرورة مواكبة المدارس للتحول الرقمى وتوفير مدارس ذكية وفصول مرنة، وشاشات تكنولوجية تساهم فى عملية التعلم وجذب الطلاب للمدرسة، من خلال مراجعة المواصفات الإنشائية للمدارس.

وتطرق الوزير، خلال الاجتماع، إلى التوجيهات الرئاسية بالتوسع فى المدارس اليابانية، ومدارس النيل، والمدارس الرسمية الدولية، ومدارس مصر المتميزة.

وجه وزير التعليم، هيئة الأبنية التعليمية، بمواصلة عمل مراجعة وصيانة جميع المبانى المدرسية، للتأكد من السلامة والأمان بها على مستوى الجمهورية.