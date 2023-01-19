السيسى: نجحنا فى إزالة خطر كبير عن مصر على مدار الـ 10سنوات الماضية

جدة - نرمين السيد - وأضاف "السيسى" أثناء لقاءه بعدد من أسر وأهالى الطلبة المستجدين بالأكاديمية العسكرية أثناء زيارتهم لأبنائهم، إن القوات المسلحة والشرطة حققت نجاحًا كبيرًا لتأمين الدولة المصرية.

وتابع: "المواجهة مع الإرهاب كانت من بدرى أما المواجعة العسكرية بدأت فى 2013".

ووجه الرئيس السيسى الشكر لأبناء مصر على الجهد والعرق، قائلًا: "اللى قدموه من أجل بقاء الدولة المصرية، إذ أنه بفضل الله وتضحيات الأسر المصرية البسيطة من أجل البلد وأمانها ويشكل عبء علينا كمصريين نحافظ عليه".