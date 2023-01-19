عاجل- السيسي: القوات المسلحة نجحت فى حماية الدولة بالتعاون مع الشرطة

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى إننا حريصون على اكتساب طلبة الكليات والأكاديميات العسكرية للقيم الراقية.



جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى إننا حريصون على اكتساب طلبة الكليات والأكاديميات العسكرية للقيم الراقية. وأشار الرئيس السيسى إلى أن القوات المسلحة نجحت فى حماية الدولة بالتعاون مع الشرطة.

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