مندوب مصر بالأمم المتحدة: نرفض اقتحام مسؤولين إسرائيليين حرم القدس

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور وزيرة خارجية إندونيسيا، وتور فينسلاند المنسق الخاص لعملية السلام فى الشرق الأوسط، وعدد كبير من الدول الأعضاء.

وألقى السفير أسامة عبد الخالق، بيان مصر خلال الاجتماع، أعرب خلاله عن رفض مصر لاقتحام مسئولين إسرائيليين للحرم الشريف بالقدس الشرقية.

وطالب باحترام الوضع القانونى والتاريخى القائم بالأماكن المقدسة والوصاية الأردنية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس الشريف.

وحذر من خطورة ذلك على الأمن والاستقرار فى القدس الشريف والأراضى الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأسرها ومستقبل عملية السلام بين الجانبين.

كما دعا إلى ضبط النفس والتحلى بالمسئولية والامتناع عن أية إجراءات من شأنها تأجيج الأوضاع، وهو ما أكد عليه كذلك البيان الختامى الصادر يوم 17 يناير 2023 عن القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية.

ونوه مندوب مصر الدائم، بتدهور الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة خلال عام 2022، الذى وصف من قبل الأمم المتحدة بأنه يعد الأكثر دموية منذ عام 2006، إلا أن ذلك لم يمنع من استمرار دعم المجتمع الدولى للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى.

وأعرب عن التطلع لتحمل مجلس الأمن مسئولياته تجاه الشعب الفلسطينى وإنهاء معاناته تحت الاحتلال على مدى عقود.

وطالب بيان مصر بضرورة وقف كل الإجراءات الأحادية التى تقوض حل الدولتين مثل التوسع الاستيطانى، وأعمال العنف ضد المدنيين العزل، ووقف هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، بالإضافة إلى ضرورة تجنب أية إجراءات من شأنها تغيير الطبيعة القانونية للضفة الغربية بما فى ذلك القدس الشرقية باعتبارها أرضاً فلسطينية محتلة.

ودعا إلى رفع الحصار الإسرائيلى المفروض على قطاع غزة، ودعم المجتمع الدولى لعملية إعادة الإعمار بالقطاع، وتقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطينى ووكالة الأونروا، وقيام المجلس بتوفير الحماية للشعب الفلسطينى، بالإضافة إلى تفعيل دور الرباعية الدولية وإحياء مفاوضات السلام.